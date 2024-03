“Se los pido con todo mi corazón”: De rodillas, madre suplica a captores que le regresen a su hijo

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- A casi tres meses de la desaparición de Jesús Esteban Mazariegos, de 31 años de edad, su madre, Hilda Moreno, imploró de rodillas y llorando a los captores que le devuelvan a su hijo.

En un video, Hilda Moreno porta un cartel con la imagen de su hijo y la leyenda de “Se Busca”.

“¡Les pido de rodillas a las personas que se llevaron a mi hijo Jesús Esteban Mazariegos Moreno! Se los ruego, se los imploro que me lo regresen, son los únicos que pueden ayudarme, son los únicos que pueden regresarme a mi hijo conmigo, por favor con todo el respeto apiádense de mí, se los pido, se los ruego con todo mi corazón que me ayuden a que el regrese conmigo, por favor. Son los únicos que pueden ayudarme”, escribió la madre en una publicación en la página de búsqueda del joven junto a un video.

“Por favor, con el corazón en la mano, se los ruego, se los imploro, que tengan piedad de esta madre desesperada. Les pido de rodillas que me ayuden a que regrese conmigo. Les pide a las personas que se llevaron a su hijo, Jesús Esteban Mazariegos Moreno, que se lo regresen. Él es inocente, ustedes lo saben, no es culpable de nada. Se los pido con todo mi corazón que me devuelvan a mi hijo. Que lo espero con todo mi corazón. Que sean ustedes que me lo regresen. Tengan compasión de mí. Se los pido que me regresen a mi hijo. Denme la oportunidad de volverlo a ver conmigo nuevamente, se los ruego, se los pido, se los imploro”, dice la madre en el video.