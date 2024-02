Sistema de Justicia Penal de CDMX está saturado: México Evalúa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Sistema de Justicia Penal (SJP) de la Ciudad de México, está saturado, por lo que urge se implementen medidas para agilizar los procesos, así lo consideró México Evalúa.

De acuerdo con el informe “Hallazgos desde lo local 2022”, la asociación detectó que la capital tiene una tasa de congestión del 53.7%.

México Evalúa, explicó a Proceso, que lo anterior significa que de un total de 239 mil 595 denuncias en 2022, más de 120 mil no fueron determinadas por el Ministerio Público.

A esto recomienda implementar audiencias concentradas que permitan la resolución de múltiples casos en un solo evento, para agilizar el proceso judicial.

A la anterior propuesta, agrega la necesidad de revisar la forma en que hoy están distribuidas las atribuciones dentro de la estructura del Ministerio Público local.

“Se fragmentan en múltiples operadores de acuerdo con la etapa o momento procesal del caso (investigación, judicialización, estrategias procesales, litigación, salas etc.), ya que en la práctica esto puede resultar en deficiencias u omisiones en la actuación del Ministerio Público, pues se fragmenta su actividad y se previene que una misma persona o unidad de investigación trabaje de manera diligente un caso de principio a fin”, señala el informe.

También, criticó el reciente procedimiento en el que Ernestina Godoy Ramos, buscó ser ratificada como Fiscal General de la Ciudad de México, del que dijo no fue claro, transparente ni democrático.

“La metodología de evaluación sobre su desempeño no fue clara ni detallada. La cédula de evaluación aplicada no fue transparente ni fue vinculante para la toma de decisiones por parte del Consejo Judicial Ciudadano. Además, el procedimiento no incorporó audiencias públicas en las que pudiera escucharse a la ciudadanía interesada”, menciona el documento.