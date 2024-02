"Tengo que defender a mi gobierno" dice AMLO ante fallo del TEPJF por vulnerar contienda electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¿Y yo por qué? (…) Ya voy a empezar a hablar mal del gobierno, no se preocupen”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a que vulneró la equidad electoral con su discurso en el “5º aniversario del triunfo democrático del pueblo de México”, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Aunque en un inicio ofreció acatar toda resolución, aunque la considere una calumnia, después expuso que tiene que defender a su gobierno, por lo que le parece una medida injusta.

“Es que están muy molestos, pero deberían de echar la culpa como a 40 millones de mexicanos, o sea nada más a mí porque también se quedaron en el almanaque, piensan que lo más importante es el servidor público, el dirigente, para ellos el pueblo es masa”.

Incluso aseguró que los asesores en temporada electoral buscan como estrategia atacarlo a él en lugar de irse contra quienes son candidatas en los diferentes niveles de cargo de elección.

“A mí me echan la culpa, bueno, deberían de ocuparse, no los estoy mandando, pero ahí están los candidatos del movimiento de transformación, candidatas y candidatos ¿Y por qué a mí? Como diría el clásico: ¿Y yo por qué?”, dijo.

Consideró que uno de los estrategas de la oposición que, indica, son neófitos en política, pudo recomendar: “Hay que darle a AMLO y hay que comprar bots, eso es lo moderno y están al 3 x 1 en Argentina y vamos a inundar, como cuando manejaron al estilo hitleriano que repetían y repetían que yo era un peligro para México, vamos y luego tienen los que se llaman lobistas, seudos internacinoalistas”.

Habló del “Ensayo sobre un proletariado sin cabeza” de José Revueltas, “decía hay condiciones, el pueblo quiere el cambio, pero los dirigentes no están a la altura, no hay dirigentes, es mucho pueblo, para tan pocos dirigentes, pero acá no es así”.

El mandatario aseguró que en su administración la dirección la lleva el pueblo, porque es el motor del cambio en México, hecho que, dijo, les cuesta mucho trabajo comprender.

Al principio del planteamiento ofreció que si cometió algún error está dispuesto a rectificar, “es más, no le hace que sea calumnia, de todas maneras cumplimos porque ya me han calumniado” y dijo que la consejera del INE, Claudia Zavala ya lo hizo una vez, razón por la que lo sancionaron.