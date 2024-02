Fernández Noroña y Acosta Naranjo alistan el segundo round en el INE (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El representante del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, y su homólogo de PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, adelantaron que continuará su enfrentamiento en el Consejo General del INE.

En redes sociales, Fernández Noroña calificó de “cobarde” a Acosta Naranjo por aludirlo implícitamente en el enfrentamiento verbal que sostuvieron la semana pasada.

“Muy cobarde fuiste al aludir implícitamente. Pero no te preocupes, te atenderé con la profundidad y la fuerza suficiente para evidenciar lo farsante que eres. Ten calma, la próxima sesión tendrás tu puntual respuesta”, lanzó el petista al perredista en la red social X.

“Te hable de manera directa, ve el video de nuevo. Cobarde quién insulta no argumenta. Cobarde el que habla del 88 del brazo de Bartlett. Te veo el próximo jueves, no espantas a nadie, solamente eres un egocéntrico, fanfarrón y por cierto muy elemental. Que te sea leve la bilis”, le respondió Acosta Naranjo en la misma red social.

El primer enfrentamiento

El primer choque ocurrió el 1 de febrero en la sesión del Consejo General del INE. Todo comenzó durante la discusión sobre la solicitud de registro de las plataformas electorales, presentadas por los siete partidos políticos para contender en las elecciones de senadurías y diputaciones federales.

Ahí, la consejera electoral Carla Humphrey llamó la atención de que el PRD solo tomó en cuenta temas de paridad y no tocó el tema de la violencia política en razón de género y, en el caso del PT, el PVEM y Morena, hay alguna alusión a la igualdad, pero no acciones específicas sobre cómo se promoverá la paridad ni se erradicará o combatirá la violencia política en razón de género.

En su turno al micrófono, Fernández Noroña criticó al PRD, Movimiento Ciudadano, PRI y PAN porque, dijo, sus plataformas son hipócritas porque los partidos de derecha son contrarios a los intereses de las mujeres y las minorías, que en el discurso dicen una cosa, pero en la práctica han planteado lo contrario.

“Nosotros venimos de una larga lucha por la igualdad desde la izquierda, tuvimos las primeras mujeres que dirigieron partidos políticos nacionales; nosotros fuimos los primeros en establecer en los estatutos partidarios acciones afirmativas desde la izquierda; nosotros fuimos los primeros abrir espacios a comunidad de la diversidad sexual, no sólo a las mujeres, y nosotros en los hechos hemos demostrado nuestro compromiso con la igualdad entre los seres humanos”, señaló.

Gerardo Fernández Noroña recuerda ante el INE el atraco electoral del 88 y Guadalupe Acosta Naranjo le mete un sablazo al decirle que hay que tener cara dura para hablar del fraude de 1988 de la mano de Manuel Bartlett

En su oportunidad, Guadalupe Acosta Naranjo aprovechó el tema de la fiscalización de los precandidatos y los gastos que pudieran constituir actos anticipados de campaña para criticar a Fernández Noroña, sin decir su nombre.

“Oigan, venir a hablar aquí del 88, del fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, del brazo de Manuel Bartlett, al que se le cayó el sistema en 88; eso sí y repitiendo las palabras que seguido dice nuestro camarada: ‘eso es tenar caradura’, pero caradura no fregaderas, compañeros. ¡Qué bárbaro! Venir a hablar del 88 del brazo de Manuel Bartlett, mira qué bonita autoridad moral, mira qué bonita autoridad moral”, señaló.

Acusó que Bartlett ordenó el fraude electoral de 1988 con la “caída del sistema” y de ser cómplice de los asesinatos de perredistas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, siento éste su secretario de Gobernación.

“Por cierto, ¿dónde estaba?, ¿por quién votó López Obrador en 88, por quién? Deje me acuerdo, ah, por Carlos Salinas, porque todavía no se venía al Frente Democrático Nacional, PRD nació hasta 89”, sostuvo.

Y se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que a finales de 1988 renunció al PRI porque no le dieron una presidencia municipal, no era la gubernatura de Tabasco.

“Sé que no podía aguantar sus ganas de discutir el personaje y entonces usa el tema de fiscalización para poder entrarle, por qué si no a qué chiste, a qué viene, con tanta expectativa con la que llega el personaje. Va a tener puntual respuesta, señor, cada vez que quiera venir aquí a mentir, a intimidar, a insultar, no se lo vamos a dejar pasar ni una sola, ni una sola”, le advirtió a Noroña, sin mencionarlo.

Aunque, dijo, no va a insultar, gritar, poner apodos, porque, añadió, “es un recurso muy barato pero muy usado por su persona. Ya se sabe uno todos los epítetos que dice, todos, son los mismos en cualquier debate, aunque esté usted hablando de la Navidad, son los mismos insultos que usa siempre”, agregó.

Y volvió a 1988, diciendo que sería complicado ir al INE “del brazo de Manuel Bartlett” a acusar al PRD de olvidarse del fraude electoral de ese año.

“¡Que le vaya bien con Manuel! Sus nuevos amigos, sus nuevos compañeros de viaje, soltó. Añadió que los perredistas siguen “defendiendo la democracia” y sus luchas de 1988 y 2006, y acusó a López Obrador de usar la investidura para interferir en la elección de 2024.

Noroña le preguntó a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, si podría responder a las alusiones personales, pero ella le respondió que no. (Con información de Rosalía Vergara)