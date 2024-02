“No se peleen por los políticos, mejor exijan a los políticos”: Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En su tercer día de gira de trabajo en Nueva York, la candidata presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, hizo un balance sobre su gira de trabajo y habló sobre la manifestación en que fue increpada por militantes de Morena a su salida de la reunión con integrantes del Consejo de las Américas.

Gálvez hizo un llamado a no pelear por políticos, en su lugar, pidió exigir a los políticos que resuelvan los graves problemas del país: el problema de la inseguridad, el problema de la falta de medicamentos, el problema del campo.

En un mensaje difundido en las redes sociales de la candidata, el cual fue videograbado al hacer un alto mientras dejaba de pedalear la bicicleta en la que se transportaba al parecer en el emblemático Central Park, Gálvez mandó un mensaje en respuesta al grupo de morenistas que un día antes la vilipendiaron al salir de la reunión del Consejo de las Américas, obligándola a salir encapuchada para pasar inadvertida.

La candidata del PRI, PAN y PRD resumió:

“La verdad es que las cosas han salido muy bien, el día de ayer tuve una gran reunión con inversionistas que quieren seguir invirtiendo en México, quieren que el nearshoring sea una realidad, lo único que piden es que haya estado de derecho, seguridad, energía, y eso es factible.

“Por la tarde me reuní con estudiantes mexicanos y jóvenes que trabajan aquí en Nueva York. Hubo gran entusiasmo, tienen todas las ganas de regresar a México para aplicar sus conocimientos, lo único que me piden es que haya apoyo para los emprendedores y que el Conacyt siga apoyando a aquellos que se quieren dedicar a la investigación.”

Añadió sobre los manifestantes:

“Obviamente hubo a quien no le gustó que yo estuviera aquí, protestaron llenos de odio, de coraje, de rencor. Esta división no abona a nadie, yo les diría que no se peleen por los políticos, mejor exijan a los políticos que resuelvan los graves problemas del país: el problema de la inseguridad, el problema de la falta de medicamentos, el problema que tenemos con el campo.

“Estoy convencida de que, si trabajamos juntos por un solo objetivo, México será mejor. Basta de odio”, pidió.