Día de la Constitución: sin presencia de AMLO, entre señalamientos y llamados a la mesura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La celebración del 107 aniversario de la Promulgación de la Constitución sin la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador se dio entre señalamientos de intentos de centralización, de salvaguarda de organismos autónomos y un llamado a la mesura.

Es la primera vez que el presidente López Obrador no acude al recinto histórico del teatro de la República, en Querétaro, donde se promulgó la Constitución de 1917 y en el último año de su gobierno ocupó el día para presentar una serie de iniciativas de reformas constitucionales que incluyen pensiones de trabajadores, programas sociales, el tema electoral, la Guardia Nacional y “la transformación” al Poder Judicial, entre otros temas.

De éste último poder, el Judicial, su presidenta Norma Piña también envió a un representante: Alberto Pérez Dayán, ministro que tiene la controversia más reciente al ser a quien Morena busca someter a juicio político por dar el voto de calidad para echar para atrás la ley de la industria eléctrica del Ejecutivo Federal.

En representación del mandatario federal asistió la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; la de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, además de la presencia del gabinete de seguridad y las presidentas de las mesas directivas de las cámaras de Diputados, Marcela Guerra, y de Senadores, Ana Lilia Rivera, así como el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.

Kuri fue el primero en tomar la palabra: “Esta fecha nos invita a no olvidarla, la historia se repite para aquellos que no aprenden sus lecciones. No es posible tener un país en concordia sin democracia, sin libertad, tampoco sin justicia social”.

Agregó que “la confrontación en México siempre ha sido brutal, una erupción que consume y avasalla por el desacuerdo se pierde el impulso inicial de la independencia, por él se nos arrebata medio país, por él México pierde tras la Revolución dos décadas de desarrollo. La democracia no es canjeable por justicia social, los contrapesos no entorpecen, facilitan porque limitan, porque iluminan, porque dan voz a las ideas de otros”.

El mandatario local aseguró que la permanencia de un entramado de instituciones autónomas no es excluyente, sino complemento imprescindible de un modelo mejor de país, que dé libertad con igualdad, democracia con progreso y concordia para que construyamos el bien común que le urge a la nación.

“No hay mejor momento que este para hacerle un llamado a la mesura, para convocar a la unidad y a la reflexión, se renovarán los poderes públicos para que prosigan los poderes históricos de nuestra nación. Una elección no es una confrontación entre hermanos, desde aquí convocamos a la unidad y a la concordia, al respeto y a la tolerancia, demostremos con nuestra actitud que seguimos celebrando la Constitución de la mejor forma, guardarla y hacerla guardar”, aseguró.

La diputada federal Marcela Guerra expuso que el legado de los constituyentes del 17 lleva a cada generación a descifrar el papel que le toca edificar en las instituciones, en las normas y en la construcción del sistema político y que mantenga la ruta y el objetivo.

Dicho cauce, dijo, nunca está del todo resuelto, “pues su trayecto plantea amenazas reiteradas y consecuentemente el desafío de sortearlas”, y destacó que para seguir el mandato del pueblo, es necesario “dar plenitud a la división de contrapesos entre los poderes y del papel que juegan nuestras instituciones autónomas”, así como mantener un régimen democrático para impedir “el riesgo de una exacerbación autoritaria”.

Con la consolidación de la soberanía de todos los estados del país llamó a “evitar los intentos centralistas que siempre están al acecho, así aprender del legado que recibimos y transmitirlo para el bien de la patria”; también habló del respeto al disenso y de elecciones libres.

Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, en la ceremonia de aniversario de la Constitución de 1917. Foto: X/@LuisaAlcalde

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, destacó que “hasta la Constitución llegó el avasallante neoliberalismo y se crearon en ella aparatos para proteger intereses privados sobre los públicos, llegaron las privatizaciones, se instauró la mala idea de construir el bienestar desde arriba y con exclusiones, se trastocó así el sentido social de la propia Constitución. Este es el retorno del pacto social que se aprobó en este teatro y que se convirtió en referente para el mundo”.

La funcionaria federal expuso que las propuestas que proyectaba presentar el presidente, con las de los últimos cinco años, “son el camino de regreso al pacto social fundamentado desde el pacto federal. Un nuevo pacto social con la llegada del humanismo mexicano a la Constitución, la salvaguarda de los derechos sociales, educación, salud y salario, la solidaridad como principio colectivo, una idea más amplia del desarrollo y del bienestar social, lo que los liberales de 1917 y de todas las épocas y desde todos los rincones de la patria han anhelado para nuestra constitución”.

Habló de un nuevo pacto social con la llegada del humanismo mexicano a la Constitución, elevar a rango constitucional la obligación del Estado de proteger a la población más vulnerable y devolverle el sentido al artículo 39, todo poder público dimana del pueblo.

“El humanismo mexicano es el derecho a ser feliz, tener oportunidades y construir de forma libre nuestro proyecto de vida, a la inclusión desde abajo y para todos, al reparto equitativo de los esfuerzos y los bienes sociales, a consolidar y sostener una economía próspera que fecunde una sociedad más justa y estará en la Constitución para blindarlo de toda amenaza de retroceder”, dijo.

Agregó que también quedará plasmado en la Constitución para “dejar en claro al mundo que México, el Estado, es el garante de la protección de los derechos sociales y para demostrar que la cuarta transformación tiene una concepción política de trascendencia histórica. Vamos a tener la oportunidad a partir de las propuestas de este 5 de febrero de 2024 para lograr el anhelo de Francisco Zarco: la igualdad será desde hoy la gran ley en la República”.