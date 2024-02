Pérez Dayán demanda alejar al Poder Judicial de la política: nadie por encima de la Constitución

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, advirtió que el Poder Judicial no debe estar cercano a la política, ni adherirse al criterio del electorado.

Durante la ceremonia del 107 aniversario de la Promulgación de la Constitución, en el Teatro de la República, en Querétaro, el ministro se refirió a Paulino Machorro y Narváez, legislador del Congreso Constituyente que participó en la elaboración de la Carta Magna hace más de un siglo, y dijo que los administradores de justicia no deben representar la opinión pública.

“El magistrado no es igual al diputado o al senador: el magistrado es radicalmente distinto; él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública; no va a representar a nadie; no lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio; simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social”, citó.