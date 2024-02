Corte ordena a la SHCP transparentar contratos para la compra del software espía Pegasus

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hacer públicos los contratos celebrados para adquirir el software de espionaje Pegasus, al considerar que su difusión no arriesga la seguridad nacional.

Con mayoría de nueve votos, los ministros resolvieron dos recursos de revisión que promovió la Consejería Jurídica de Presidencia, en contra de órdenes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de entregar versiones públicas de la contratación.

El ponente de los proyectos, Alberto Pérez Dayán, sostuvo que la información debe entregarse porque ésta no es generada mediante tareas de investigación, ni consiste en operaciones de inteligencia y contrainteligencia que se desarrollan para mantener la seguridad nacional.

“Las hipótesis de reserva (…) no pueden fundamentarse en el simple hecho de que el sujeto obligado cuente con facultades relacionadas con esa materia, pues en una sociedad democrática, no puede existir información excluida sin que exista una ponderación razonada en cada caso concreto y no solamente por la naturaleza de la autoridad que la contiene”, argumentó Pérez Dayán.

Por lo anterior, se determinó que debe proporcionarse la información relacionada con las contrataciones del software realizadas en los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

Las juristas Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama votaron en contra de los proyectos elaborados por su compañero, al opinar que es justificable que la SHCP reserve la información por motivos de seguridad del país.

“El motivo de mi disenso deriva de que estamos ante información que se encuentra activamente siendo procesada por las autoridades, planteamiento que el proyecto resuelve esencialmente sobre la base de que el tratamiento de datos por parte de la UIF no es propiamente una investigación, sino un análisis preliminar”, dijo Ortiz Ahlf.

Con esta decisión, se confirman los criterios del INAI para se hagan públicas las adquisiciones del software, que se hicieron en el sexenio pasado encabezado por Enrique Peña Nieto.

Colectivos han denunciado que Pegasus se utilizó para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos.