La oposición buscó que Carlos Slim fuera su candidato presidencial en 2018: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la oposición buscó hacer un pacto con el empresario Carlos Slim para convertirlo en candidato a la Presidencia del país en 2018.

Indicó que ese relato se incluye en su último libro como funcionario, “Gracias”, y aunque fue un hecho que dio a conocer el 21 de octubre de 2020, este martes aseguró: “Ahí les va la nota”.

La primera vez que no declaró, en 2020 expuso: “Yo tengo información de que primero querían que declinara el candidato del PRI para que todos apoyaran al candidato del PAN, a hacer un frente, el propósito era que nosotros no llegáramos. Y luego, en la desesperación propusieron que el que declinara fuese el del PAN en favor del PRI. Bueno, les voy a decir algo, hasta le propusieron a Carlos Slim que fuese candidato de unidad. No se vayan a quejar, es nota”.

Este martes de nuevo dijo que en la elección de 2018, PRI y PAN buscaron un acuerdo de declinaciones y “empiezan entre ellos a buscar con quién me enfrentaban, y ahí les va la nota: invitan a Carlos Slim para ser candidato, con la propuesta de que ellos buscaban que declinara Meade y Anaya, y Carlos Slim les dice: ‘No, yo estoy dedicado a otras cosas’, y no aceptó. No se pierdan el próximo libro, ¿eh?”.

Agregó que se trató de acuerdos “en lo oscurito” y enjuagues, pero ahora ya están más al descubierto.

“Y también hay un cambio importante con relación a lo que sucedía en los sexenios anteriores, ya los empresarios más representativos, de más peso, ya no están en la misma actitud que cuando fuimos nosotros candidatos, entonces sí se nos lanzaban con todo, indicó.