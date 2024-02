A petición de Biden, AMLO recibirá a delegación de EU, aunque pensaba no hacerlo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador no recibió disculpas del gobierno de Estados Unidos, este martes recibirá a una delegación de funcionarios de ese país, porque así se lo pidió su homólogo, Joe Biden, encabezada por Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de la Casa Blanca en seguridad.

El mandatario estadunidense se comunicó con el presidente mexicano para pedirle que reciba a la delegación a la que, afirmó, “no los iba a recibir porque, ¿cómo voy a estar yo ahí sentado si soy un sospechoso?”, al referirse al reportaje en que se indica que operadores políticos del hoy presidente López Obrador recibieron dinero del narcotráfico para la campaña de 2006, sin que esto se acreditara por la DEA.

La semana pasada el Ejecutivo federal señaló directamente al Departamento de Estado del gobierno estadunidense de estar detrás de ese reportaje y aseguró que si no había pruebas, pedía que le ofrecieran una disculpa, lo cual no sucedió.

El mandatario aseguró que en la llamada que sostuvo no hablaron directamente del reportaje. “No hablé de ese tema con el presidente Biden, hablamos del tema migratorio”, y aclaró que él cuestionó el cómo actúa la DEA “y si ellos tienen sospechas, como los voy a recibir”.

Ese reclamo se lo mandó a decir a los asesores de la Casa Blanca, pero bastó con que “de manera muy amable”, su homólogo Biden lo buscara para hablar de la negociación migratoria “y que quería que yo recibiera a una asesora de seguridad”.

Refirió, por error, como presidente de Estados Unidos a Antony Blinken, quien es secretario de Estado, y al aclararle el cargo dijo: “Fíjense qué bien se dan cuenta de la diferencia, el presidente Biden es una gente transparente, respetuosa”.

Ambos mandatarios sostuvieron una plática con “un trato muy amable, él pidió hablar conmigo” para que recibiera a su delegación.

Insistió en que detrás del que considera ataque en su contra por estar en temporada electoral es con el Departamento de Estado, la DEA, agencia de la que dijo “están molestos porque antes entraban y salían sin pedir permiso y ellos mandaban y estaban en todos los operativos y se puso orden, porque México es un país independiente, libre y soberano”, además de que las reglas se fijaron desde hace tres años.

“De paso aprovecho para dejar en claro que en opinión Tim Golden es un periodista muy vinculado con algunos agentes de la DEA, metidos en esos sótanos del poder, con Claudio X. González, Castañeda, Aguilar Camín, porque fue corresponsal del New York Times, pues lo contrataron o lo convencieron que les ayudara a hacer esa investigación, entre comillas, que armara la difamación, el montaje, un golpe, afirmó el mandatario mexicano”, dijo.

Al ser cuestionado sobre por qué los va a recibir si no se disculparon, afirmó que es “porque no tenemos problemas”, y apuntó que “un exagente de la DEA, Vigil, dice que no hay nada, no hay problema, pero perjudica la relación”.