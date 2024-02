AMLO descarta una reforma fiscal; “lo que hace falta es ya no vuelvan los rateros”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Para el próximo sexenio no hace falta una reforma fiscal, “lo que hace falta es que ya no vuelvan los rateros al gobierno, eso es todo”, además de que esta administración le dejará una reserva de endeudamiento de 2.5 puntos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre “los rateros” añadió: “Si regresan, si regresa el bandidaje oficial, pues sí van a querer imponer reforma fiscal y aumentar impuestos y gasolinazos. Así de claro. Pero ¿ustedes creen que los ciudadanos van a querer eso? No.

Claro, los periodistas, analistas vendidos, alquilados, pues tienen que hacer su lucha, tienen que crearse expectativas e inventar cosas”.

“Los tecnócratas al servicio de la oligarquía también manejan que todas estas reformas pueden ocasionar compromisos que impidan que el nuevo gobierno tenga recursos o que se vea obligado a llevar a cabo una reforma fiscal, no, no, lo único que tiene que hacer el próximo gobierno u por eso hay que pensarlo muy bien, por quien votar”, aseguró.

El mandatario federal indicó: “Lo único que se tiene que hacer es ya no seguir condonando los impuestos a los de arriba”, porque con eso “claro” que es suficiente.

Dijo que en febrero de 2023 se recaudaron 482 mil millones y hasta este año fueron 512 mil millones, por lo que va en aumento en términos reales 1.4, lo cual es en ingresos generales.

“Los tributarios mucho más, de 443 a 475, 2.4 en términos reales. Es decir, aquí hay que agregarle casi 5% de inflación, nominal serían 7.3% de incremento. Nada más de lo que llevamos del año”, expuso.

“Si no hay corrupción, si no se le condonan los impuestos a los de arriba, el presupuesto alcanza, o sea, va creciendo. Se los explico así de manera sencilla: nada más la recaudación en el 18, era de tres billones y en el 23, de cuatro billones 500 mil; o sea, en el tiempo que llevamos, cinco años, un billón 500 mil de aumento en la recaudación. Entonces, por el lado de la recaudación”, dijo.

El mandatario federal mostró también los datos de la deuda del país, “para que la gente tenga la confianza de que no va a haber crisis en la transición, lo que pasó cuando Zedillo le entregó a Salinas. No, para nada”.

Consideró que a futuro no hay ningún problema porque la economía va a seguir creciendo y entre más crecimiento hay, más se recauda.

“Yo tomé el gobierno y la inversión pública era de 500 mil millones de pesos y la inversión pública el año pasado fue de un billón, la incrementé al doble. Todo depende de que no se roben el dinero” y expuso el ejemplo de que el gobierno tiene que pagar por los nueve hospitales 160 mil millones de pesos.

Dijo que cuando llegó al gobierno, agarró la deuda pública con 43.6 del PIB aun con la pandemia; “pero en el incremento general del producto interno bruto con Fox era 28.2, con Calderón le aumentó 35.6, Peña, 43.6, esta es nuestra proyección: 48. La diferencia en puntos porcentuales del PIB está aquí; 7.4 la incrementó Calderón, del PIB; ocho, Peña”.

Aunque dijo no estar seguro la proyección para finales de 2024, es que sea de 48.8 por ciento, dado que consideró que será menor el porcentaje

“¿Qué podríamos decir?, que si sacamos una media estaríamos como en 7.6 de incremento de deuda, y aquí tenemos cinco. Nos quedarían 2.5 para tener el mismo incremento de deuda de Peña y de Calderón. Esos 2.5 van a quedar de reserva para el próximo gobierno. Entonces, esto es lo que debe de tener tranquilo al pueblo en general, a pesar, insisto, de dos años de pandemia afectando la economía”.

Confió en que no deberán regresar las prácticas de condonación de impuestos, incluso adelantó que “así va a ser porque no van a regresar los mismos, porque el pueblo ya despertó, el pueblo se cansa de tanta pinche transa—, ya no va a haber ningún problema en las finanzas, y el peso va a seguir fuerte, y va a seguir habiendo crecimiento económico, y empleos. ¿Se acuerdan que Calderón dijo que iba a ser el presidente del empleo?”.