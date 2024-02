AMLO presenta su último libro sobre política: “¡Gracias!”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su último libro de política “¡Gracias!”, previo a que salga a la venta, el cual, dijo, está dedicado a los jóvenes, en especial, a quienes quieren dedicarse a la política.

“Es un repaso sobre mi vida pública, está dirigido, dedicado a los jóvenes porque creo que hay algunas enseñanzas que les van a ayudar, sobre todo a quienes quieran dedicarse al noble oficio de la política. La política que es tan importante, tan humana, tan limpia que ni los más sucios políticos han podido manchar”, señaló.

En esencia, dijo, la política es hacer historia y servir al prójimo, lo cual está relacionado con los ideales y la mística.

Esta mañana, durante su conferencia, mostró su publicación por primera vez que consta de 20 capítulos en 555 páginas, de editorial Planeta y su venta comenzará la próxima semana.

El mandatario federal leyó la introducción y un fragmento indica: “En este, que es mi último libro sobre política, necesitaba reiterar acerca del pasado para comprender mejor el porvenir. No hay texto sin contexto y tampoco los procesos políticos y sociales surgen de repente, de la nada”.

Expuso que esos procesos “son frutos de un largo camino de resistencia, fatigas, en los cuales participan muchos que son, como ha sucedido en nuestro movimiento, los protagonistas principales de esta histórica transformación. Yo soy uno de ellos, de los autores de esta obra, pero no el único”.

Le tocó, dijo, “encabezar esta lucha, pero fui apoyado por hombres y mujeres que forjaron una voluntad colectiva, dispuesta a cambiar de verdad la vida pública de México. De todas formas, ofrezco disculpas por lo extenso de este libro, aunque pueden leerlo poco a poco o elegir el capítulo que más les interese o les llame la atención”.

Afirma que al término de su mandato se va a retirar de la actividad política “con la satisfacción de haber cumplido y con el criterio de que no debemos tener demasiado apego ni al dinero, ni al poder’.

Esta tarde publicó en sus redes sociales un video en el que muestra más de este libro.

Para finalizar expresa el poema de Amado Nervo titulado “En paz”, con el que concluye su libro.

“Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida; porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino; que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: cuando planté rosales coseché siempre rosas... Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno ¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno! Hallé sin duda largas las noches de mis penas; mas no me prometiste can solo noches buenas; y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. ¡Vida, nada me debes!; vida, estamos en paz!”.

Esta mañana también adelantó que hay un capítulo “que se llama algo así como ‘Me salvé porque me dieron por muerto’, políticamente hablando”, y explicó que se refiere al momento de su vida política en que se dedicó a recorrer los pueblos, y quienes estaban en el poder lo dieron por muerto.

“Le preguntaban a Calderón”:

—¿Y dónde está Andrés Manuel?

—Ahí está, ahí anda reuniéndose con 10, con 20 gentes, puebleando.

Entonces, me salvé porque no se metieron conmigo.

Aunque después aclaró que sí se metieron con él, en esta temporada electoral en específico por las acusaciones que hacen sobre el presunto pago del narco a su campaña electoral de 2006.