Denise Dresser no cometió violencia política de género contra Andrea Chávez: Tribunal Electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró que la periodista Denise Dresser no cometió violencia política de género contra la diputada de Morena, Andrea Chávez.

Durante la sesión de este miércoles los magistrados de la Sala Superior señalaron que las declaraciones de la periodista emitidas en agosto de 2023 en La Mesa de Análisis con Loret, y por las que fue sancionada por la Sala Regional del TEPJF, fueron realizadas en ejercicio de su labor periodística y no se basaron en estereotipos y roles de género.

Noticias Relacionadas TEPJF sanciona a Denise Dresser por violencia política de género. Así respondió la politóloga

Los magistrados avalaron así el proyecto presentado por Mónica Soto, magistrada presidenta, en el que establece que aunque la Sala Regional Especializada tomó en cuenta que los señalamientos de Dresser invadían aspectos de la vida privada que no son de interés público, no consideró la línea discursiva del programa, por lo que las manifestaciones de la periodista no fueron dirigidas a la diputada por el simple hecho de ser mujer sino para evidenciar un posible uso indebido de recursos públicos.

“La violencia política de género no puede ser utilizada como instrumento para silenciar a la prensa o al ejercicio libre del periodismo”, señaló en su intervención el magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

“Para acreditar que existe violencia política de género contra una mujer deben cumplirse elementos específicos, mientras eso no suceda toda expresión, manifestación o actuación debe evitar ser sancionadas, más aún si se trata, como en el caso, del ejercicio de libertad de expresión y del periodismo”.

Denise Dresser fue denunciada por la diputada federal al considerar que cometió violencia política de género por resaltar que existe una supuesta relación entre la legisladora y el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

En sus declaraciones, Dresser criticó la posible utilización de un avión del gobierno federal por parte del exsecretario de Estado y Andrea Chávez, para fines personales.