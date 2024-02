El reportaje de ProPublica fue una “venganza” por el tema del caso Colosio: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene la hipótesis de que el reportaje de ProPublica sobre la supuesta entrega de dinero del narco a su campaña presidencial de 2006 es una venganza del exmandatario Carlos Salinas de Gortari con ayuda de la DEA, luego de que se dio a conocer la información de un segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

“Estoy llegando a la conclusión de que todo esto lo armaron a partir de que se dio a conocer lo del segundo tirador contra Colosio, porque no se sabía, bueno, yo no lo sabía, el presidente de México no sabía hace tres meses –y tengo como principio no mentir y no robar y no traicionar–, no sabía que García Luna había ingresado al Cisen, a este sistema de espionaje, junto con Salinas, en 1989”, afirmó.

Aseguró que no tenía la información de que en ese tiempo García Luna “ya ascendido en el Cisen, ya como supervisor o jefe de operaciones, en 1994 ir a buscar, a liberar al que supuestamente fue el segundo tirador que trabajaba en el Cisen”.

La última referencia que Proceso hizo sobre el antecedente de García Luna en el Cisen, al menos desde 1993, fue en un reportaje publicado en febrero de 2023, con el título “Genaro García Luna: Auge y caída del superpolicía”.

La conclusión del presidente es que el reportaje de Tim Golden “lo armaron” a partir de que se dio a conocer el tema del segundo tirador contra Colosio.

Al hablar de que votar por la oposición sería que regrese el narco-Estado, cuestionó: “¿Por qué se enojaron tanto? Yo he andado buscando la explicación del porqué del ataque de un asunto que supuestamente se presenta en la elección del 2006 y que lo desechan desde hace muchos años. ¿Por qué lo sacan?”.

Consideró que “algo” les preocupó y que él no veía como un tema que pudiera ser trascendente, porque desde el principio dijo que su fuerte no es la venganza y no investigaría a expresidentes, pero que tomaron el caso Colosio como un asunto de persecución.

Después de hablar de su hipótesis, dijo que este asunto se anunció semanas antes con un columnista del que no pudo decir su nombre “porque hasta los jueces ahora ya me prohíben hablar de las personas (…) No sé cuántos innombrables ya llevo en la lista. Bueno, pero me llamó la atención porque este señor se adelantó a decir que venía ese caso de Aburto y dije aquí: ¿Dónde tiene información? ¿Cuál es su fuente?, porque ni por aquí me pasaba, nada, ellos ya sabían”.

Dijo que al estar vinculado a Salinas resultó que, en efecto, había una denuncia abierta y que la fiscalía solicitó una orden de aprehensión contra el supuesto segundo tirador.

“Y estos, con su mente cochambrosa, perversa, piensan: ‘No, pues es el presidente’. Y el juez –pero todo armado– niega la orden de aprehensión. Y además habla el juez y me echa la culpa. Y al mismo tiempo, y esto me da hasta pena comentarlo, pero es un asunto público, y la vida pública tiene que ser cada vez más pública“.

Lo que le extrañó, dijo, fue que al mismo tiempo salió el hijo de Luis Donaldo Colosio a pedirle que lo indulte y, después, con las acciones de la Fiscalía, “es que mandan a buscar al periodista, o gente de la DEA, actual o ya retirada, que participó en ese tiempo con García Luna, y que sí me investigaban”.

Al ser cuestionado sobre si este caso ayudaba más al expresidente Felipe Calderón o a Salinas, respondió: “Yo creo más en Salinas y gente de la DEA”, pero la única relación de interés que encuentra en el gobierno de Estados Unidos –porque ha apuntado al Departamento de Estado– es sólo “por una venganza, o sea, para afectarnos en épocas electorales, y porque se tocó un tema bastante delicado”.

–¿Quién mató a Colosio?, se le preguntó.

–Ese es el tema delicado, pero yo no imaginaba que eso los iba a poner tan molestos. No, y luego la vinculación, porque ustedes no sabían, igual que yo, y la mayoría de los mexicanos, esto de García Luna. Es más, en mi libro, porque yo entregué el libro el día 2 de enero, y les decía yo que hace tres, cuatro meses me enteré de esto, y para ponerlo confirmé que se me hizo muy raro, yo no lo sabía, si realmente García Luna había entrado al Cisen con Salinas, y entonces lo confirmé.

También se quejó de que el tema del reportaje se ha usado en su contra porque el hashtag “#NarcoPresidente ha llegado a 170 millones de menciones, lo cual afecta en el proceso electoral.