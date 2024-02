Estos son los pasos y requisitos para tramitar la Cartilla Militar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Los mexicanos de entre 18 y 39 años de edad pueden acudir a la junta municipal o alcaldía de reclutamiento, así como a las oficinas consulares de México en el extranjero, para tramitar y obtener su cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional.

El periodo de registro está abierto desde el 2 de enero y finaliza el 15 de octubre del 2024, sólo en días hábiles.

En el interior del país, las presidencias municipales suelen avisar las fechas en las que acudirá personal militar al municipio para realizar el registro. Pregunta en tu ayuntamiento o en la Zona Militar más cercana a tu domicilio.

Recuerda que este trámite es gratuito.

Requisitos para tramitar la Cartilla Militar

Los documentos indispensables para realizar el registro son los siguientes:

Acta de Nacimiento certificada por el Registro Civil (Original y copia)

Comprobante de domicilio actual (Original y copia)

Comprobante del grado máximo de estudios (Original y copia)

Clave Única del Registro de Población (CURP) copia

Formato universal para trámites del Servicio Militar Nacional (Original)

Cómo deben ser las fotografías para la Cartilla Militar

Cuatro fotografías recientes de 35 X 45 mm, originales, de frente a color o blanco y negro, con fondo blanco, con ropa clara, sin retoque, que las facciones de la persona interesada se distingan con claridad, sin tocado (gorra, sombrero, etc.), sin lentes, con las orejas descubiertas, sin aretes u otros objetos colocados en el rostro mediante perforaciones, con el cabello natural sin teñir en colores llamativos, del nacimiento normal del cabello al borde inferior de la barbilla deben medir 21 milímetros.

En caso de llevar bigote, deberá usarlo recortado hasta la comisura de los labios.

Corte de cabello para el Servicio Militar

El corte de cabello debe ser tipo “casquete corto”, sin barba y con las patillas recortadas.

Las mujeres deberán usar cabello recogido, sin fleco y sin maquillaje.

Qué pasa si no obtengo la Cartilla Militar

Para quienes no hayan obtenido su cartilla al cumplir los 18 años (personal remiso), deben presentar una constancia emitida por la junta de reclutamiento del lugar de nacimiento, donde se especifique que no se ha expedido cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional (Original)

La ley no establece sanciones penales o administrativas para las personas que no realicen el Servicio Militar o que no liberen su cartilla, sin embargo, el no tener la cartilla liberada del Servicio Militar podría representar un impedimento para ser contratado por el gobierno.

Informes: Al teléfono 55 56 26 59 11, conmutador 5524, extensiones 1011, 1012, 1013 y 1014, en horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.