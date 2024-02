La SCJN busca “perjudicarnos”, dijo AMLO sobre orden de transparentar contratos de Pegasus

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Yo tengo otra información”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el señalamiento de que Sedena no ha transparentado los contratos con Comercializadora Antsua, como única empresa con los derechos para ofrecer Pegasus a la secretaría.

“Los que están buscando también meterse en esto para perjudicarnos son los de la Suprema Corte. Ya están sacando una resolución ayer, ¿no?, en ese sentido, sí, sobre Pegasus.

“Y tengan cuidado ustedes, del Proceso, porque resulta que las notas de ustedes son las que utilizan para golpearnos”, dijo.

Para no responder el planteamiento, el presidente primero dijo: “no es, no es cierto”, y enseguida habló de otro tema para lanzarse contra Proceso.

“Y, entonces, ustedes publican… Por ejemplo, Elizabeth, la nota que difundieron sobre el financiamiento del narco en el 2006 a mi campaña, ¿no es una nota del Proceso?” y pidió a García Vilchis que hablara del tema: “A ver, ven. Es que ya el Proceso, de plano ya está…” y pidió exhibir una nota del medio.

–Pero entonces, ¿seguirán sin entregar los contratos por el tema de Pegasus?, esa es la pregunta.

–Vamos a ver, no, pero estamos hablando también de lo otro, de cómo ya ustedes están como el Reforma. Porque el Reforma ya está descarado, o sea, ya es ‘somos reaccionarios, boletines del conservadurismo y qué’, así está el Reforma; pero ustedes van en el camino de Carmen Aristegui, de aparentar de que son independientes, porque, la verdad, el Proceso era independiente, pero en la época de don Julio Scherer, sí, pero ahora ya no, no, no, ya están ‘empanizados’ completamente.