La cantidad de personas desplazadas por la violencia en Chiapas no es significativa: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la cantidad de personas que se han tenido que desplazar por la violencia en Chiapas no es significativa.

Reiteró que la confrontación entre dos grupos criminales se dio en los últimos años porque buscan por dónde pasar en un punto cercano a la frontera sur con Guatemala.

“Fui a la Concordia, donde están los grupos que se están confrontando en esa región, a la que fui el sábado, donde construyen dos puentes. “Todo eso ayuda mucho porque la delincuencia aprovecha el aislamiento de esa zona limítrofe con Guatemala”.

Comparó lo que ahora sucede en el sureste como lo que ocurre en Caborca, Sonora: un corredor, “y ahí el control del paso de la droga lleva a que haya enfrentamiento de grupos. Lo mismo sucede en la frontera sur”.

Añadió que “en esa frontera no había mucho problema, es la sierra en Chiapas, limítrofe con Guatemala, donde hay más pobreza y me ha tocado recorrer todos los pueblos, como Comalapa, en Motozintla, Chicomuselo, no había violencia”.

Detalló que comenzó a haber grupos y confrontación, pero con base social “porque posiblemente les ayudaban entregando despensas. Ese es el modus operandi, entregando despensas y ya después es la amenaza” de los delincuentes a la población.

“Por eso tomamos la decisión de que hubiera más presencia de la Guardia Nacional. Ahora estamos construyendo dos puentes muy importantes que nos van a ayudar a la comunicación”.

Dijo que es posible que uno de esos puentes se inaugure en junio y el otro en agosto, en los últimos meses de su gobierno.

Sin embargo, también recibieron la queja de los constructores que en las obras eran amenazados por bandas criminales, “y ya también está allá la Guardia Nacional”, y aunque aún hay problemas, dijo, buscan llegar a Guatemala.

En cuanto a las personas desplazadas, dijo que son “muy pocos y estamos pendientes y ya se ha tranquilizado bastante”.