“La gente está muy contenta, me dejo de llamar Andrés Manuel si no es así”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la gente “está muy contenta en todos lados”, y apostó: “Me dejo de llamar Andrés Manuel si no es así”.

Como todos los días, dijo confiar en que continuará su partido en el gobierno y consideró que “es muy sencillo de explicar: el pueblo está contento con la transformación”.

López Obrador hablaba de la necesidad de una reforma al Poder Judicial y de la oposición a dichos cambios.

“Por eso se requiere de la reforma y, afortunadamente, va a decidir el pueblo en la elección, va a decidir si quiere que continúe la transformación o que regresen los de antes, los del bloque conservador, que regrese Claudio a pedir que se cancele la educación pública, que regresen los contratos leoninos, los sueldos elevadísimos, los lujos en el gobierno. La gente va a decidir eso. ¡Ah!, y que ya no le den nada al pueblo, como sucedía, o que le den muy poco”, aseguró.

Después de cuestionar cuándo se habían entregado programas como la pensión para adultos mayores, habló de lo que opina que tienen sus opositores.

“Por eso se jalan los pelos y dicen: ¿qué está pasando? ¿Cómo —si nos traemos al mejor periodista del mundo a que elabore un montaje, y tenemos a Loret de Mola y tenemos a todos—, cómo es posible, pues que no pase nada? Pues es muy sencillo de explicar: el pueblo está contento con la transformación”, afirmó.

Indicó que a la oposición lo que les queda es todo un aparato de manipulación, pero “les deseo suerte porque no la tienen fácil, ya este pueblo dijo ‘basta’ y ya no permite la manipulación. Entonces, sí estamos avanzando, es en lo que más hemos avanzado, el pueblo de México es de los más politizados del mundo. Y no es de ahora, ¿eh?, es de tiempo atrás, desde hace miles de años, porque somos herederos de grandes civilizaciones”.