Republicanos rechazan propuesta de Biden porque quieren mantener “bandera antiinmigrante”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los republicanos rechazaron la propuesta migratoria del mandatario estadunidense Joe Biden, que incluía el cierre de frontera, porque ya no podrían tener la bandera antiinmigrante para ganar votos en las elecciones presidenciales.

“Rechazaron porque quieren tener la bandera antiinmigrante en lo alto y si llegan a un acuerdo, pues ya no pueden utilizar como bandera el tema migratorio. Eso es todo”, afirmó.

El presidente insistió en que se trata de un asunto electoral y en ese contexto tiene que darse una propuesta más específica para regularizar a los migrantes, si quieren su voto.

Conviene a México, dijo, “además, lo que nosotros estamos proponiendo es que se regularice la situación de los migrantes mexicanos que llevan más de cinco años viviendo o trabajando honradamente en Estados Unidos”.

Agregó: “El partido que ofrezca eso debe tener el apoyo de los mexicanos y de los hispanos, porque no solo es regularizar la situación de los mexicanos, hay de otras nacionalidades desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. A ver qué partido se anima y no solo de palabra, porque ha habido ocasiones en que se comprometen que van a regularizar a los migrantes y luego de la elección ya no cumple”.

Por esa razón, el mandatario mexicano sugirió que la propuesta se haga de manera formal.

“Ahora tiene que ser una ceremonia, si me invitan, yo voy cuando un partido se comprometa a eso, cualquiera, partiendo que sea si se comprometen a regularizar a nuestros paisanos que trabajan honradamente, que aportan al desarrollo de esa nación y es injusto que no se le reconozcan esos derechos obtenidos y que se olvide que Estados Unidos es un país de migrantes. La grandeza de ese país, desde su fundación, se debe a los migrantes”, indicó.

Lo consecuente, dijo, es que se hagan promesas en ese sentido y que se cumplan.

Se quejó de que “nos hemos cansado de decirles que tienen que atender a los pueblos pobres de América Latina y el Caribe para que la gente no se vea obligada a abandonar sus comunidades, a sus familias”.

Desde Estados Unidos se destinan 20 mil millones de dólares para el desarrollo de los pueblos de América con lo cual, afirmó, se va a reducir “considerablemente la migración”.

“Pero como si tiene dinero el Congreso aprueba y aprueba y los partidos proponen y aplauden cuando se envían recursos para armas en las guerras, pero no 20 mil millones de dólares anuales, muchísimo más. ¿Cuánto han enviado para la guerra de Rusia y Ucrania? ¿Cuánto están considerando para la confrontación en Gaza?, muchísimo dinero y resulta que eso no está en la agenda electoral pero sí los migrantes, sí México”.

Está seguro, dijo, de que los ciudadanos estadunidense están convencidos de que se debe buscar una salida de fondo.

Sobre la rechazada propuesta de Biden, dijo que todo es ya un asunto político-electoral y quieren utilizarlo, cosa que no van a permitir, porque México no es piñata de nadie.

“Vamos a estar pendientes, pero bueno, ayer ya se rechazó esa propuesta migratoria y la rechazaron –son de esas cosas surrealistas– los republicanos. Era supuestamente la reforma más enérgica de los demócratas, se habló hasta de cerrar la frontera y los republicanos la rechazan, ¿cuál es la explicación? También para que todos entendamos y no nos preocupemos: no hay nada que temer, es parte del teje-maneje de la política en tiempos electorales”.