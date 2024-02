Reunirse con actores políticos no afecta la actuación de magistrados en el proceso electoral: TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aseguraron que reunirse con políticos no afecta su actuar como árbitros electorales.

En conferencia de prensa, fueron cuestionados sobre las audiencias que el magistrado Felipe de la Mata concedió a representantes de Morena y del PAN para dialogar sobre la impugnación contra las multas por más de 60 millones de pesos impuestas por el INE al partido guinda.

El caso estaba programado originalmente para discusión el pasado 17 de enero, pero fue pospuesto dos semanas debido a las audiencias solicitadas por representantes de Morena y del PAN.

La magistrada presidenta del Tribunal, Mónica Soto Fregoso, dijo que por escuchar a las partes en una controversia no actuarán con parcialidad, y recordó que ella se reunió a finales del año pasado con el representante de Morena en el INE, Sergio Gutiérrez Luna, para hablar sobre el conflicto que protagonizó junto con los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes en el que exigieron la renuncia de su antecesor Reyes Rodríguez Mondragón.

"Esta institución y esta presidenta se puede reunir con cualquier persona, con cualquier actor político. Se los he dejado claro siempre, y no tiene injerencia alguna en la manera de resolver", sostuvo.

"En este caso en particular, la sentencia en la que multamos con 62 millones de pesos a Morena, que me pareció, y perdón aquí, también un poco difícil la situación que se dio cuando se bajó el asunto a solicitud de una audiencia de oídas, en donde lamentablemente pudimos ver algunas hasta descalificaciones que recibió el magistrado Felipe de la Mata por el hecho de haber otorgado la garantía de audiencia a una de las partes que consideraba no se le había brindado. Y en ese sentido, en la siguiente sesión se subió el tema de manera impecable como estaba el proyecto, mismo que fue circulado".

Al respecto, Fuentes Barrera se refirió al hecho de que el 17 de enero, cuando se agendó por vez primera el proyecto de resolución para su discusión, trascendió en medios la existencia de una llamada telefónica en la que se solicitó retirar el asunto para cuidar la imagen de Morena y su abanderada a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, lo que en la sesión cuestionó Rodríguez Mondragón.

Detalló que a fin de respetar los derechos de posibles afectados, el TEPJF se puede ver en la necesidad de darles réplica.

"Yo no recibí ninguna llamada en relación con el asunto de Morena, como se publicó en un diario de circulación nacional. No sé si mis compañeros la hayan recibido. Pero lo que sí se me dijo, y en esto hay que ser muy cuidadosos, el Tribunal Electoral resuelve los asuntos de manera muy ágil. Tenemos tiempos de resolución de ocho días, máximo 15 días, estamos ya resolviendo los asuntos", afirmó.

"A veces las partes no tienen la oportunidad de formular alegatos. Y en ese sentido, evidentemente, sí se formuló una petición para que se pudiera escuchar a una de las partes

En su oportunidad, De la Mata precisó que ante la polarización política que se vive en México, es común que todos los contendientes de una elección, duden de sus labores como árbitros electorales.

"Estamos viviendo tiempos de polarización. No hay lugar a los grises, pareciera. O es blanco o es negro. Los actores políticos no quieren justicia, quieren ganar; no quieren hacer lo correcto, desean imponerse. De alguna manera, no sé si le ha pasado a mis compañeros lo mismo, pero yo ya me he acostumbrado a que dependiendo la semana, ya sea de la oposición o del gobierno", señaló.