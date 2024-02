Sheinbaum llama a tener los ojos y oídos “bien abiertos” ante las fake news

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a la gente a tener los ojos y oídos “bien abiertos” para no creer en las noticias falsas o fake news, y puso como ejemplo la publicación del medio estadunidense ProPublica la semana pasada, en el sentido de que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador habría recibido dinero del Cártel de Sinaloa para su campaña del 2006.

“Hay que estar con los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos porque, lo hemos platicado aquí en el podcast lo que significan las noticias falsas, las fake news y cómo van construyendo este esquema. Hay que estar muy atentos porque van a seguir”, advirtió en una transmisión en vivo en sus redes sociales.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México reiteró su acusación de la existencia de una “campaña sucia” contra el movimiento de la cuarta transformación. Y agregó:

“Ahora hay una campaña que inició con estas noticias que salieron, que ya se demostró que son falsas, donde supuestamente el presidente había recibido dinero en su campaña del 2006 que venía del narco”.

Según dijo, “esa era una nota que salió de la DEA y se fue a noticias internacionales y ya en las mañaneras el presidente ha ido mostrando cómo fue una nota absolutamente falsa. Tan falsa que ya reconoció uno de los reporteros que así fue, que no tenía sustento suficiente y también la propia DEA reconoció, pues que no tenía sustento. Esa fue una investigación que se hizo en el 2010 y quedó saldada que no había ninguna prueba en el 2011”.

La morenista insistió en que “casualmente, después aparecen notas y notas y notas, particularmente en X o en Twitter, una tendencia falsa porque, además está llena de bots”.

Entonces, lanzó la petición: “Nomás decirles, hay que estar con los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos porque, lo hemos platicado aquí en el podcast lo que significan las noticias falsas, las fake news y cómo van construyendo este esquema. Hay que estar muy atentos porque van a seguir”.

De paso, reiteró la crítica a la oposición y, en particular, al gobierno del panista Felipe Calderón:

“Si hablamos de algún gobierno vinculado con el narcotráfico, pues es nada más y nada menos que el de Calderón, que ya es múltiplemente conocido y probado. Nada menos que su secretario de Seguridad, pues está preso en Estados Unidos y eso no hay manera que lo quiten y hay que seguirlo diciendo”.

El próximo 1° de marzo a las 4:00 pm, tendremos una fiesta por la democracia en el Zócalo de la Ciudad de México. Todo el pueblo de México está invitado.

De esto y más hablamos en nuestra videocharla de esta tarde, aquí pueden verla ????https://t.co/HivjYyCbOE pic.twitter.com/qjxtgSeTGh — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 8, 2024

Llama a debatir propuestas de AMLO

En su transmisión, Claudia Sheinbaum reiteró la importancia de las reformas constitucionales que presentó el pasado lunes 5 el presidente López Obrador.

En particular, llamó a no cerrarse al debate de dichas propuestas pues, en algunos casos, como el del bienestar animal, la Constitución Política será una de “las más vanguardistas” del mundo.

Para el caso de las reformas al Poder Judicial y la existencia de órganos autónomos, la exjefa de gobierno de la CDMX afirmó que “no hay que cerrarse, hay que debatirlo… no se puede solo cerrar los ojos y decir que no”.

Por último, reiteró la invitación a la gente para acudir al Zócalo de la Ciudad de México el 1 de marzo al arranque oficial de su campaña presidencial.