Zacatecas, bajo el asedio del crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El gobierno de David Monreal declaró el 2024 como el "Año de la Paz", pero este fin de semana fue asesinado Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social de Fresnillo y cuñado de su hermano, el senador Ricardo Monreal.

El secretario general de gobierno estatal, Rodrigo Reyes Mugüerza declaró las condolencias que se estilan ante los hechos de violencia: "Desde el Gobierno del Estado, seguiremos haciendo lo necesario para continuar con el proceso de pacificación en este municipio y en todo el estado. Expresamos nuestra solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros".

Hasta el momento, no hay ningún detenido por el homicidio del funcionario.

Hace unos días llegaron a la entidad 660 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional con la finalidad de realizar "actividades encaminadas a reconstruir y fortalecer el tejido social".

En aquella presentación donde anunció la Agenda de la Paz Zacatecas 2024, el gobernador Monreal presumió sus palabras sobre la contención de la violencia:

"El tema de temas será la pacificación, porque no se va a poder de otra manera, si no hay paz social, si no hay tranquilidad, no hay desarrollo, no hay armonía, no hay convivencia. En aquel entonces la estrategia tenía tres objetivos prioritarios: contener la violencia, la disminución del delito y, ahora, la consolidación”, presumió.