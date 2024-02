AMLO carga contra ProPublica: reportaje de financiamiento del narco a mi campaña "fue pedido"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Para el presidente Andrés Manuel López Obrador la respuesta de ProPublica “demuestra que están vinculados al gobierno de Estados Unidos, que no es un periodismo independiente”, prefiere el debate a emprender una acción legal, además advirtió que “se metieron en un problema porque no voy a dejar de denunciarlos”.

El mandatario acusó que las agencias de Estados Unidos se sitúan como los jueces para ver en qué país hay corrupción, narcotráfico, dónde los políticos son corruptos o están vinculados a los narcos. “Esa es su misión y pagan a estos periodistas para hacer ese trabajo sucio”.

Se refirió al reportaje como un texto “tan profundo y bien escrito”, además de hablar de manera sarcástica de Tim Golden como “el premiado como un gran periodista, es un gran calumniador”.

ProPublica publicó la respuesta al presidente mexicano quien este miércoles invitó a Tim Golden a la conferencia matutina de Palacio Nacional porque quiere hacerle algunas preguntas:

“¿Desde cuándo viene a México a tratar este asunto? ¿Por qué, de repente, si es el un periodista famoso, le interesa retomar este tema y, sobre todo, darlo a conocer en estos momentos?”, además de que pidió “haga un relato de cuándo supo del caso, con quién habló, quién lo invitó a venir a México a tratar el caso, cuándo llegó, cuánto tiempo estuvo y, como diría el finado Chico Che, ‘quién pompó’”.

Stephen Engelberg, editor de ProPublica expuso que en varias ocasiones buscaron al presidente, vía el vocero Jesús Ramírez, para incluir su perspectiva, pero nunca recibieron respuesta del funcionario cercano al mandatario federal y aclaró que “aunque quizás Golden disfrutaría el debate, no va a aparecer en la mañanera”.

Por esa razón que hicieron un resumen para responder al presidente López Obrador.

Pese a la falta de esta respuesta que se buscó por parte del medio, este viernes el jefe del Ejecutivo Federal advirtió que “aquí se toparon con pared porque nosotros no somos corruptos ni tenemos relaciones de complicidad con nadie y por eso se metieron en un problema porque yo no voy a dejar de denunciarlos y no voy a dejar de decir que ese periodista premiado dos veces es un calumniador, que estaba vinculado, cuando fue corresponsal, a Carlos Salinas”.

Aseguró que “desapareció, se fue y ahora que regresa”, sobre todo, afirma que “les pidieron el reportaje, fue pedido y no quieren decir quiénes fueron las fuentes y si calumnian eso sí lo pueden hacer”.

Rechazó presentar alguna acción penal, porque, dijo, es mejor el debate abierto, porque ayuda más a que se transparente porque tenían engañadas a muchas personas dado que cuando se publicaba un reportaje en medios, en especial de Estados Unidos, “qué barbaridad, ponían a templar a todo mundo pero ya no porque poco a poco se va descubriendo así como hay un Loret de Mola aquí hay un Tim Golden, es lo mismo”, incluso dijo que “en una de esas es hasta mejor Loret de Mola”.

Al leer algunos fragmentos interpretó: “O sea la DEA les dijo no revelen sus fuentes, lo están confesando, pero luego de que aparece esto viene el mensaje como es que le dicen hashtag #NarcoPresidente tuvo 170 millones de vistas y más de la mitad supuestamente se dieron en Argentina, Colombia, hasta en Holanda. ¿Quién tiene un aparato de robots porque 170 millones, para un mensaje así? 170 millones de vistas y el doble de los que difundieron en México (…) Estamos hablando de las grandes ligas, del hampa de la política y del periodismo”.

Este tipo de exposición, afirmó, es más importante que presentar una nota diplomática y sostuvo que hay que castigar a los que cometen delitos pero lo más importante es prevenir, además de que se tiene que seguir denunciando.

“Lo mismo Tim Golden famosísimo dos premios mundiales, un reverendo calumniador y sus publicaciones igual, esto no tiene que ver con el periodismo ético”.

Y alertó que “los editores pensando que ya con eso se termina todo. Ah y dicen los editores ahí que nosotros como nos defendemos y hacemos nuestro derecho de réplica tenemos miles de bots” y dijo que no es un reportero quien escribió en texto y tampoco publican verdades.

En caso de que fuera verdad que incluso sostuvo una llamada con el narcotraficante “La Barbie”, él debía renunciar, al contrario, y ese tipo de “calumnias”, dijo, “no dudo que estén metidos los del bloque conservador de México, Claudio X. González y otros más pero esto tiene una connotación más allá de los grupos opositores del país. Es una conspiración, es un acto de subversión pero no pasa nada”.