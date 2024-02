Aunque no les guste, seguirá la estrategia de “abrazos, no balazos”: AMLO

CUERNAVACA, Mor. (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “aunque no les guste a los conservadores”, la estrategia de combate la inseguridad continuará siendo “abrazos, no balazos”.

De visita en Cuernavaca, el mandatario federal reconoció que Morelos pasa por una crisis de violencia importante. Sin embargo, aseguro que atacar las causas de la violencia es la mejor manera de combatir la inseguridad.

Insistió en que “no se puede apagar el fuego con más fuego” y que “el mal hay que enfrentarlo con el bien”. Dijo que es necesario combatir las causas de la violencia, pero no con la ley del ojo, por ojo y diente por diente, “como al parecer quieren los conservadores”.

“Aquí hay violencia que necesitamos acabarla, pero no con la Ley del talión, no como quieren los conservadores: ‘diente por diente, ojo por ojo’, así nos vamos a quedar chimuelos todos, o tuertos. No, no, hay que atender las causas, la paz es fruto de la justicia”, aseguró en el evento en el que se entregó la restauración del Palacio de Cortés, luego del sismo de 2017.

Y continuó: “No les gusta, no me importa el que no les guste cuando digo 'Abrazos, no balazos', porque estoy seguro que si atendemos las causas, si la gente tiene para vivir con justicia, si tiene para sus alimentos, si son atendidos los jóvenes, si se combate la pobreza, si todos tenemos la oportunidad de estudiar, de esa manera vamos a ir enfrentando el flagelo de la violencia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, y eso es lo que vamos a seguir aplicando”.

Previamente, en el discurso de Cuauhtémoc Blanco, las personas presentes en el evento abuchearon al exfutbolista cuando habló de “la transformación de Morelos”. López Obrador salió al quite. De inicio en su discurso aseguró “Cuauhtémoc Blanco es un gran gobernador, todo lo que hemos hecho en Morelos lo hemos hecho juntos”.

Previamente el presidente Andrés Manuel López Obrador recorrió el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, donde el director del antiguo Palacio de Cortés, Rodolfo Candelas Castañeda, dio una explicación de los trabajos de restauración realizados en el lugar, luego del sismo de 2017.

También recorrió la fachada posterior, donde se encuentran los murales de Diego Rivera y el Monumento 9 de Chalcatzingo “Portal del inframundo”.