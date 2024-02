Sheinbaum prefiere una escolta discreta, y pide lo mismo para otros candidatos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la violencia registrada en los últimos días contra aspirantes a cargos públicos, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió que las medidas de seguridad sean las mismas para ella y sus contrincantes Xóchitl Gálvez, de PAN-PRD-PRI, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano; no obstante, dijo que ella prefiere “algo muy discreto”.

En un panel de medios en Los Cabos, Baja California, la morenista fue cuestionada sobre las medidas para garantizar su seguridad ante los atentados contra candidatos en distintas partes del país, tanto en sus visitas en la intercampaña como en la campaña que iniciará el 1 de marzo.

“Ya planteó un esquema la Secretaría de Seguridad Pública y el INE. Y en mi caso, y en el caso de la candidata de frente, en su momento, no lo conozco ahora, pero debe ser igual para el candidato de Movimiento Ciudadano”, aseguró.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México recordó que se reunió con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, “para ver qué esquema de protección queríamos tener. Yo tengo, la verdad, algo muy discreto porque no me gusta estar con convoyes de seguridad, pero me ayudan a estar acompañándome por cualquier problema que pueda haber”.

En nuestro encuentro con medios hablamos sobre la reducción de desigualdades a través del acceso a derechos fundamentales. Aquí les amplío la información. pic.twitter.com/VBtVLKetCQ — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 10, 2024

Recolección de agua de lluvia, obligatorio

La prensa cuestionó a la candidata sobre posibles soluciones para la crisis de agua que se vive en diferentes partes del país, incluida la Zona Metropolitana del Valle de México.

Sheinbaum Pardo recordó que su equipo de asesores prepara un “plan nacional hídrico” y que el tema será prioridad en su campaña.

Adelantó que dentro de ese plan se trabajan proyectos específicos por regiones que incluye el concepto de “uso eficiente” del líquido. Y no descartó la posibilidad de que se haga obligatoria la recolección de agua de lluvia en las casas. No obstante, aclaró que habrá apoyo del gobierno en los lugares donde esto no sea posible.