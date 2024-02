Xóchitl Gálvez reta a AMLO a un debate… en inglés

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Pues como el candidato es el presidente, me encantaría tener un debate con él en inglés”, retó la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, a Andrés Manuel López Obrador durante su “conferencia de la verdad”.

Durante la gira de Gálvez en Estados Unidos, la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD hizo un llamado al presidente Biden y pidió que no se dejara que la democracia mexicana “caiga sin aliados ni testigos”, para lo que la candidata expresó en inglés: “you have to walk the talk”.

El uso del inglés de la hidalguense desató burlas en redes sociales, por lo que ella misma retó al presidente López Obrador a tener un debate con ella ya que, de acuerdo con Gálvez, “el candidato es el presidente.”

Además de retar al jefe del Ejecutivo, Gálvez le propuso a la candidata por Morena, Claudia Sheinbaum, que debatieran, como ingenieras, sobre la caída de la Línea 12 del metro y que –juntas– analizaran a fondo el informe de la consultora DNV, encargada de los peritajes del incidente.