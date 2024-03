AMLO anuncia gira por 23 estados del país para supervisar avances en salud

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una gira por 23 estados para supervisar el avance en el mejoramiento del sistema de salud, durante la que llama a los ciudadanos a “que no me busquen”.

El mandatario, que espera terminar en 20 días el recorrido, dijo: “Estos días sin reunirme con ciudadanos y además les pido a los ciudadanos que no me busquen, para que no vayan a pensar que estoy haciendo algo indebido, pero tengo que seguir trabajado en consolidar el sistema de salud pública”.

Por la veda electoral es que aseguró que tendría supervisiones sin que estén trabajadores de la salud y únicamente con directivos y funcionarios del sector.

Del resultado de esta gira se presentará una conclusión el 21 de marzo en la ciudad de Oaxaca, luego de que acuda a Guelatao al aniversario del natalicio de Benito Juárez, el último que encabezará como presidente.

“En la tarde nos vamos a reunir en la ciudad de Oaxaca a una evaluación del sistema de salud pública. Voy a hacer una gira por al menos 23 estados en estos días”, dijo.

Este fin de semana iniciará con la visita a Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

“Nada más supervisar, hablar con gobernadores, con los responsables del sector salud para evaluar y ver cómo vamos en la rehabilitación, en la construcción de centros de salud, en hospitales, equipamiento de hospitales, todos los servicios”, indicó.

También supervisará la situación de los médicos generales, especialistas, abasto de medicamentos, porque el compromiso es que antes de terminar se sexenio “vamos a tener el sistema de salud pública más importante del mundo. Voy a ver si puedo llegar al 21 de marzo con el recorrido a los 23 estados, para poder tener una idea de qué nos falta y qué tenemos que hacer. Antes de que yo termine, esa es una prioridad”.

Desde su llegada a la Presidencia, el mandatario federal aseguró que el sistema de salud de México sería como el de Dinamarca, después afirmó que sería aún mejor, para lo cual fijó plazos que se han ido replanteando y ahora dolo le quedan siete meses para cumplir el compromiso.