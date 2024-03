AMLO pide a los medios que le ayuden a respetar la veda electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para respetar la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará seminarios de historia durante la conferencia matutina, también pidió a los medios de comunicación colaborar para no violar la normatividad y, en caso de que lo haga, sacarle una tarjeta amarilla.

La autoridad electoral emitió los puntos en los que el mandatario federal debe abstenerse para respetar los tiempos electorales y el presidente los leyó durante la conferencia. Aunque en alguno de los puntos ironizó que en los lineamientos no se incluye “si atacan al presidente se tiene que querer callado, eso todavía no”.

“La información que se difunda como propaganda gubernamental deberá tener carácter institucional y tendrá que abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno”, fue el primero.

Otro es no difundir “logros de gobierno, obra pública y emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía”.

En torno a los mensajes, “no deben aludir a alguna plataforma política, proyecto de gobierno o proceso electoral, ni mencionar algún proceso de selección de candidatos de un partido político (…) Los mensajes no pueden emplearse para influir en las preferencias del elector y, por tanto, no pueden tener muestras de apoyo o atacar a una candidatura, partido político o coalición”.

Al llegar al punto: “abstenerse de contratar o adquirir tiempos en radio y televisión con el objetivo de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”, el presidente comentó que “es que contratan para hacer guerra sucia, sería muy bueno que transparentaran estaciones de radio, de televisión, los contratos con partidos y con particulares en estos tiempos”.

Afirmó que “no sé a quién le escuché o leí -y además no puedo decirlo- que aceptó lo de los bots, ya aceptando que sí lo habían hecho, pero no puedo hablar de eso; pero fíjense, no estábamos levantando falsos testimonios”.

“Las expresiones no deben ser una visión negativa en relación con los partidos políticos inmiscuidos en la contienda electoral menos aún, si se realiza en un contexto en donde se pronuncia sobre diversos temas vinculados con políticas públicas y de interés general, además de encuadrar a dichos partidos políticos bajo una concepción de instituciones corruptas y antidemocráticas”, dijo.

Los puntos de la autoridad electoral son claros: “Que las expresiones no pueden contener un posicionamiento político-electoral por parte del presidente en favor de Morena y en contra de los demás partidos políticos, aun y cuando se emitan ante el cuestionamiento de un medio de comunicación”.

También piden que el jefe del Ejecutivo Federal debe tener un especial cuidado y prudencia discursiva ante cuestionamientos de los medios de comunicación dado que por su posición ante la ciudadanía y por estar sujeto al mandato constitucional de imparcialidad o neutralidad, no puede interferir en el ejercicio de otros derechos o en la vulneración a principios rectores del proceso electoral.

Los programas sociales tampoco deben ser asociados a un logro personal, con la finalidad de “convencer de los beneficios de su gestión gubernamental y con pronunciamientos en contra de los partidos políticos opositores, que, en su opinión, buscan eliminarlos al buscar la mayoría de la Cámara de Diputados y controlar el presupuesto”.

En torno a los seminarios de historia “vamos a ir leyendo vamos a leer algunos capítulos del libro, pero históricos, vamos a hablar de Hidalgo, ¿no les parece? Es el padre de nuestra patria. Vamos a hablar de Morelos, de Juárez, y así nos llevamos. Vamos a hablar de Villa, Zapata, Lázaro Cárdenas, ¿cómo ven? En algunos casos puede ser una mañanera, Juárez dos o tres, podemos leer todo lo que fue el movimiento de reforma, desde que gobernó pasada hasta las leyes de reforma”, en una primera parte.

“Para los jóvenes un seminario de formación política, recoger las enseñanzas de nuestros héroes”, dijo.