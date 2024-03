AMLO acusa abuso de autoridad en muerte de normalista de Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue abuso de autoridad la que ejerció la policía sobre el normalista que murió en Chilpancingo, Guerrero, la semana pasada.

“Hubo un abuso de autoridad. Todavía no quiero adelantar pero no disparo el joven, por ejemplo. Hay que ver todo los peritajes ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General y no vamos a permitir ninguna injerencia de querer proteger a los responsables”, señaló.