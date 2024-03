CIUDAD DE MÉXICO (apro).-AMLO revira petición de cerrar refinerías: "son barrabasadas"

Con tres puntos el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que no deberían cerrar refinerías, entre ellas, porque la transición energética llevará tres décadas; por esta razón consideró que “los conservadores” promueven cuestiones “aberrantes” y que en tiempos electorales se divierte con “barrrabasadas”.

En el tema expuso el caso de Cadereyta. “Primero: no se contamina en Cadereyta o está baja de la norma y eso lo vamos a probar (para lo que pidió al director de Petróleos Mexicanos que informe). Dos, si compramos la gasolina nos sale más caro, dejamos de crear empleos en México”, dijo.

El mandatario federal argumentó que sale más caro “nada más de sentido común, imagínense los fletes”.

Y el tercer punto es que “la dependencia -no es el caso porque tremos buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos-, pero imagínense que dependamos de la gasolina de Estados Unidos y si deciden no vendernos”.

El presidente abundó a la declaración que dio desde este fin de semana, luego de que la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, propuso cerrar las refinerías de Cadereyta, Nuevo León y la de Tampico, Tamaulipas, lo cual es un error porque se ubica en Ciudad Madero, el mandatario ironizó de nuevo, aunque consideró que no está interviniendo en cuestiones electorales porque no habla (de manera expresa) de personas.

“Aunque es un asunto serio no deja uno a vece de divertirse por las barrabasadas”, indicó sobre el tema.

“Leí lo que dijo el presidente municipal de Cadereyta, me llamó la atención, ya después me enteré pero no mencionó a nadie. No puedo meterme a eso. Si se trata de Pemex si puedo haberlo. Sí puedo decir que se necesitan las refinerías”, señaló.

A quienes hacen ese tipo de planteamientos dijo: “Lo que promueven los conservadores es aberrante. Son unos que están así. Esos que dicen compremos la gasolina”.

Expuso que gracias a que rehabilitan las refinerías, la compra de Deer Park, además de que ya están a punto de empezar a producir Dos Bocas, es que han avanzado en su propósito.

Aseveró que si se cierran las refinerías, México quedará dependiendo del mercado internacional.

“Cuando dicen vamos a cerrar, ah entonces ¿Vamos a seguir comprando? ¿Quienes se benefician con la compra de gasolinas? ¿Dónde están las refinerías donde producen? En Texas, es decir que el mayor beneficiado sería Estados Unidos", aseguró.

Con el plan que este gobierno inició para rescatar instalaciones y adquirir más refinerías “ya estamos a punto de dejar de comprar las gasolinas” y, con ello, se tiene mayor control de los precios en productor y, así, de la inflación.

Ante las dudas se presentará por parte de Pemex el informe sobre los contaminantes que se emiten en la refinería de Cadereyta y que -adelantó están dentro de la norma- y a su población les pidió estar al tanto de la información para evitar la manipulación.

“Hay otras plantas, no quiero polemizar sobre eso, que son las que contamina. No se vale que por el conservadurismo porque les molesta Pemex, les choca, quisieran cerrar. Esa ha sido la política despues de la expropiación de los conservadores, darle marcha atrás a la política nacionalista”.

Consideró que quienes están por cerrar las refinerías, “no les importa el pueblo. Son empleados de los grupos de intereses creados, son del poder económico, oligárquico. Esas son nuestras diferencias” y añadió: “Dicen primero que contaminan luego, para los que se dejan engañar, ya estamos en la era de las energías renovables, ya no necesitamos las energías fósiles, acabemos con las refinerías. ¿Saben cuánto nos va a llevar la transición energética? Que yo la deseo según mis pronósticos: Tres décadas”.

Además de que se tendría que despedir a muchos trabajadores, destacó el tiempo que le toma a un gobierno que depende de otros países en esta materia, se libere de un bloqueo por no tener gasolina.

“Nos ponen de rodillas, no, México es un país independiente, libre, soberano y entiendo que hay quienes están viendo el lucro. Y no es pleito con nadie y son dos proyectos distintos contrapuestos de nación y qué bueno que sigan pensando de esa manera y que se sinceren, fuera mascaras porque eso ayuda mucho. No saben cuánto dañó la simulación”, índico.

El jefe del Ejecutivo Federal reiteró el planteamiento que deja al siguiente gobierno para que México avance de acuerdo a su plan:

Seguir invirtiendo en las seis refinerías: “Madero que no Tampico”, Cadereyta, Minatitlán, Salina Cruz, Tula y Salamanca porque ya se cuenta con las instalaciones. Se encontraron en 35 por ciento de su capacidad y hoy están en 60-65 y pueden llegar a 80-85 por ciento de la capacidad.

“Esa es una opción; invertir más y que produzcan más. La otra opcion es hacer cuando menos una refinería más. La tercera es comprar una en Texas. Eso hay que verlo, primero con el gobierno de Estados Unidos, estoy seguro que no habría problema y luego ver en qué condiciones se compra porque la de Deer Park estaba en muy buenas condiciones”.

Añadió: “Esas son las tres opciones.

¿Quien va a decidir esto? Ya no nos toca a nosotros, va a decidir la persona a la que le entreguemos la banda”.