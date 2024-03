AMLO exhibe resortera y balines que usaron normalistas en portazo a Palacio Nacional: "Querían diálogo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“Estos eran los que querían el diálogo”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al mostrar una bolsa de piedras y una resortera que recolectaron de la escena donde normalistas entraron a Palacio Nacional con una camioneta de CFE.

“Les voy a mostrar algo que me entregaron ayer de quienes vinieron a tirar la puerta. No estoy hablando de las mujeres” y después de mostrar la bolsa y la resortera, describió: “Hay una que es… Estas son piedras de río porque yo conozco de esto, pero hay una que es muy peligrosa que se las quiero mostrar” y se trató de un balín.

“Entonces no vamos a caer en ninguna provocación, pero esto lo que indica es que tienen otros propósitos”, y consideró que no se puede decir que todos son estudiantes, porque algunos estaban con capucha.

“Aquí vamos a dar a conocer todo. No vamos a ocultar nada y vamos a ir llevando todo el proceso, pero tenemos el compromiso de encontrar a los jóvenes, que se haga justicia y poner de manifiesto ciertas cosas: Las complicidades que existían que no solo eran autoridades sino supuestos defensores de derechos humanos porque en esto el que encabezaba era el abogado, pueden expresarse, manifestarse, no va a haber represión”.

Previo a mostrar las piedras consideró que “hay muchos intereses, hay quienes no quieren que se haga justicia y que quedemos mal y también tener elementos porque estamos en temporada electoral para afectarnos, piensan que con eso nos van a debilitar como autoridad”.