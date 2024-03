Figura del desafuero tensa sesión de la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la discusión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el juicio político en el estado de Tamaulipas, el desafuero del presidente Andrés Manuel López Obrador, las alusiones, descalificaciones y llamados al respeto, evidenciaron la tensión que existe entre los ministros.

Este martes los integrantes del Pleno de la Corte discutieron un proyecto presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat que proponía validar un decreto publicado en el periódico oficial tamaulipeco en junio de 2021 mismo que fue impugnado por el presidente López Obrador.

El decreto fue sobre las reformas a los procesos de desafuero por delitos federales contra los funcionarios tamaulipecos en las que se estableció que la última decisión sobre el juicio de procedencia la tendrían los diputados locales, independientemente de lo que considere el Congreso de la Unión, tal como ocurrió con el caso del ex gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La propuesta de Ríos Farjat apuntaba a avalar la reforma impugnada al considerar que el desafuero de servidores públicos locales, aunque hubieran cometido delitos federales, tiene un impacto jurídico, político y de gobernanza en la entidad de que se trate.

La ministra Lenia Batres solicitó la palabra, misma que le fue concedida por la presidenta de la Corte, Norma Piña quien no la volteó a ver.

En su intervención Batres manifestó su oposición al proyecto y calificó de ofensivo el planteamiento que realizó.

La llamada “ministra del pueblo” finalizó su intervención con una sonrisa irónica dirigida a la presidenta de la Corte.

Inmediatamente se gestó una lluvia de palabras entre Piña y Batres.

“Exactamente, una norma, varias normas, presidenta”, replicó Batres, “justamente por eso es que me atrevo a asegurar lo que estoy diciendo, y como ha comentado usted en otros momentos de que no se trata de diálogo, simplemente asumo mi posición y la dejó asentada en ese sentido. Muchas gracias, Ministra”.

“Aludió usted a una cuestión de discrecionalidad y subjetividad de la Corte. En este caso, los asuntos que se vieron no fueron de la Ministra Ríos Farjat, fue Colima del Ministro Pardo, y en este asunto no estamos viendo procedimiento legislativo, estamos analizándolo, estamos analizando así”, precisó la ministra presidenta.

Visiblemente molesta y ya sin mirar nuevamente a su interlocutora, Piña recordó que lo que estaban discutiendo en ese momento era el procedimiento legislativo, como se había acordado por el Pleno previamente.

En su turno, Luis María Aguilar exhortó a sus colegas -sin mencionar nombres- a siempre considerar conducirse con respeto.

“Podemos o no estar de acuerdo con lo que opinan nuestros compañeros e integrantes también de los órganos colegiados, pero siempre he visto que se ha aceptado eso como una disidencia pero no con argumentos o calificaciones que puedan ameritar adjetivos indebidos, de menosprecio o descalificación de quienes no coinciden con nosotros”, advirtió.