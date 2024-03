La crisis del Parque Nacional Los Dinamos: invasión inmobiliaria, tala clandestina, caza ilegal... y corrupción

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El estanque es un zafiro en medio del bosque. Sus aguas cristalinas reflejan los rayos del sol que se cuelan entre el dosel verde. En la profundidad, los ajolotes se deslizan con gracia reptiliana, sus cuerpos alargados centellean con cada movimiento. Sus ojos, semillas de kiwi, sortean piedras y troncos enclavados en el cauce del último río vivo de esta ciudad.

“La principal amenaza que enfrentamos es la expansión descontrolada de la mancha urbana”, dice una de las encargadas de cuidar la parte más alta del Parque Nacional Los Dinamos, que ofrece su testimonio a condición de anonimato. Custodia del bosque, expresa su preocupación por la creciente presión inmobiliaria que amenaza el bosque de agua –120 mil hectáreas–, que abarca parte de los estados de Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

De acuerdo con el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cada año se pierden dos mil 400 hectáreas de este bosque, equivalente a la destrucción diaria de una superficie de casi tres veces el Bosque de Chapultepec, que tiene alrededor de 810 hectáreas. De seguir ese ritmo, se calcula que el bosque de agua desaparecerá en los próximos 50 años.

“Lo estamos asfixiando, lo estamos ahogando”, dice acerca de la creciente expansión de asentamientos irregulares en este parque nacional. “No es una batalla que pueda librarse sólo por los comuneros. Nosotros levantamos denuncias, hacemos recorridos, le instamos a la gente para que no se instale de manera irregular. Pero ahí intervienen muchas instituciones gubernamentales que tienen atribuciones y que no han hecho el trabajo que deben hacer. Todos han ignorado el problema”, explica con un gesto de impotencia.

Además, menciona la proliferación de actividades ilegales, como la caza y la tala que afectan la biodiversidad del área. En particular, destaca la caza de diversas especies de mamíferos, desde pequeños roedores, como musarañas y ratas de campo, hasta zorros, cacomixtles, coyotes, linces y venados, que se realiza con fines de venta y consumo.

La tala clandestina es otra amenaza creciente en los bosques circundantes, en la zona vecina entre Magdalena Contreras y Tlalpan, así como en el ejido de San Nicolás Totolapan, a lo largo de una franja que se extiende hasta el Ajusco. Incluso menciona el municipio de Ocuilan, devastado por la deforestación pese a las denuncias (Proceso 2296).

Grupos organizados que operan en la región, equipados con armas de fuego y vehículos todoterreno, urden sus planes “como si estuvieran en un pícnic”, según testimonios de los comuneros que, al mismo tiempo, expresan su preocupación por la falta de respuesta por parte de las autoridades competentes, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Guardia Nacional –cuyo control administrativo sigue a cargo de la Sedena–, señalando que carecen de atribuciones claras para abordar el problema.

Pese a los esfuerzos para informar sobre actividades ilegales, la respuesta ha sido tibia e insuficiente, aseguran. “Hemos levantado denuncias por impactos negativos al ambiente, pero los procesos son lentos y muchas instituciones se hacen de la vista gorda”, enfatiza indignada.

A la sombra de la extinción, los ajolotes navegan con gracia en un lecho en riesgo de agotarse.

De asentamientos irregulares, las descargas de agua. Foto: Alejandro Saldivar

Arbitrariedad ejidal

En la entrada al parque Los Dinamos un ajolote en el logo del Comisariado de Bienes Comunales de la Magdalena Contreras anuncia las tarifas de ingreso. Diez pesos para caminantes y 30 pesos para senderistas, montos acordados en una de las asambleas para su recaudación. Sin embargo, las cuotas no llegan a la cuenta de la comunidad.

“Lo lamentable es que este dinero, lo recaudado, no llega a las arcas de la tesorería de la comunidad, sino que va a una cuenta particular que está a nombre del comisariado, del secretario y del presidente del consejo de vigilancia”, detalla Claudia Rivera Trejo, tesorera de la comunidad.

A decir de ella, el comisariado usurpa los bienes comunales “como si fueran de su propiedad privada”, además de vender de manera “ilegal y corrupta” terrenos pertenecientes al bosque de Los Dinamos, poniendo en riesgo la vida de quienes habitan los asentamientos.

Francisco Nava, comisariado ejidal de Magdalena Contreras Atlitic desde septiembre de 2022 -hasta 2025-, ha otorgado concesiones a personas externas para establecer negocios privados en el cauce del río, lo que no sólo daña la calidad del agua, sino también los recursos naturales que dependen de ella, así como la fauna del río Magdalena.

–¿Cuáles son los principales señalamientos contra el comisariado?

–Lleva a cabo actos de dominio como si él fuera el dueño de la comunidad, sin tomar en cuenta que es sólo un representante. Pasa por alto a la asamblea, no le pide opinión, ni permiso y actúa muy al margen de la legalidad, poniendo en riesgo el patrimonio de la comunidad.

Durante una asamblea, Rivera fue señalada por Nava de adjudicarse 200 mil pesos. “Nava entregó un balance financiero sin tener facultades y él expresa ahí tácitamente ante la asamblea que yo me adjudiqué 200 mil pesos y que los tengo en mi poder, cosa que no me ha podido demostrar. Dice sin pruebas que yo he hecho uso de ese dinero, a mí me está causando un daño moral ante toda la asamblea”, expone.

Además de estos actos, el comisariado ha recurrido a métodos violentos para mantener su control sobre la comunidad. Algunos han sido amenazados por individuos armados con machetes, con la intención de evitar cualquier intento de oposición a las acciones del comisariado.

“Aquí en el bosque predomina la ley del monte, puesto que uno interpone denuncias y las autoridades hacen caso omiso a las mismas”, enfatiza Rivera.

–¿Siente preocupación por las repercusiones que puedan surgir de su defensa del bosque?

–Sí, realmente tengo miedo e incertidumbre, especialmente considerando las amenazas y la violencia que he enfrentado tanto de los miembros del comisariado como de la comunidad y de quienes invaden nuestros terrenos. Además, hay ciertas autoridades cuyos intereses podrían verse afectados. El comisariado ha incitado a los invasores, mis vecinos, a recolectar firmas para sacarme de mi casa bajo acusaciones falsas. Temo por mi seguridad, la de mi familia y mis pertenencias.

Pese a su angustia, frente al estanque de ajolotes Claudia contempla el movimiento y explica.

“Los ajolotes son una especie endémica de este bosque. Tienen la peculiaridad de que salen del agua y se entierran para convertirse en salamandra. Sin embargo, están siendo víctimas de nuestra avaricia, se están acabando.

Suelo en disputa

Patricia Rodríguez, activista y defensora del medio ambiente, asegura que la modificación del programa de desarrollo urbano, que pretende cambiar el uso de suelo de conservación a suelo urbano, para permitir el fraccionamiento de terrenos, es impulsada por intereses particulares ligados a grupos desarrolladores inmobiliarios como Frisa.

Frisa Constructora de Ciudades forma parte del consorcio Frisa Desarrollos Comerciales, propiedad de más de 20 miembros de la familia Rivera Torres, dedicada a la construcción y mantenimiento de fraccionamientos residenciales, parques industriales, desarrollos turísticos y más de 40 centros comerciales a escala nacional. Alberto y Alejandro Rivera Torres Prado, socios del consorcio, figuraron en las bases de datos de empresas en paraísos fiscales de Bahamas Leaks, publicado en 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En noviembre de 2020 Frisa anunció la creación del “Parque Natural la Cañada” a través de una asociación dirigida por Daniela Rivera Torres. Sin embargo, ante la falta de transparencia de las autoridades respecto de las obras en el predio, la comunidad optó por cerrar el acceso.

Desarrollos ilegales. Foto: Especial

Rodríguez señala la situación del río en la zona, afectado por las descargas de aguas residuales directas de las casas en las zonas invadidas, agravada con la presencia de comerciantes no autorizados.

La activista también expone cómo el cambio climático y la deforestación contribuyen a problemas como la contaminación del aire y la disminución de los recursos hídricos. “El árbol sirve para reducir la temperatura”, señala sobre el papel que desempeñan en la regulación del clima y la captación de agua de lluvia. Sin embargo, lamenta que la deforestación degrade este entorno. “Ya los árboles que se apropiaron todos están dañados”, comenta.

Además, Rodríguez resalta la importancia de adoptar criterios científicos en la toma de decisiones políticas y urbanísticas, especialmente en un contexto de crecimiento urbano descontrolado.