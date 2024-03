“Los estudiantes queremos beca”: jóvenes se manifiestan en acto de Sheinbaum en Jojutla

JOJUTLA, Mor. (apro).- Estudiantes de Morelos acudieron al mitin de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, en este municipio para pedirle becas que los ayuden a no abandonar sus estudios.

“Los estudiantes queremos beca SEAD (SUEM)”, decían sus carteles que mostraron en el pasillo de valla metálicas por donde pasó la morenista a su llegada.

La petición ocurrió un par de horas después de que, en Cuernavaca, la morenista presentó su estrategia de educación en la que contempla la creación de 300 mil lugares para que jóvenes cursen la universidad.

“Ya lo apunté para mandarle un mensaje al de las becas Benito Juárez”, dijo la aspirante presidencial morenista en el templete colocado en el zócalo de este municipio bajo una enorme carpa rentada para aminorar los efectos de los 33 grados que hacían entonces.

“¡Vamos a hacer más becas!”.

Entre la gente que acudió al mitin había un pequeño grupo de estudiantes de tercer año de preparatoria de la Universidad Autónoma Estatal de Morales (UAEM) quienes, dijeron, sus maestros los sacaron de clase para que fueran al evento masivo.

“República educadora, humanista y científica”

En conferencia, acompañada del exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, la exsecretaria de Educación de su gobierno, Rosaura Ruiz, la exjefa de gobierno expuso siete puntos para mejorar la educación en el país:

1. Salarios justos para maestros y maestras.

2. Becas para estudiantes.

3. Centros públicos de educación inicial.

4. Apoyo a la educación primaria y secundaria.

5. Fortalecimiento de la educación media superior.

6. Crecimiento de la educación superior.

7. Vinculación de la ciencia con sectores prioritarios.

En el acto, Roberto Rodríguez, coordinador del programa de Educación Superior de la UNAM, subrayó que México aún no llega a la meta de cubrir el 100% de jóvenes en educación media superior.

“Ronda por el 80%, hay al menos un millón y medio entre 15 y 17 años que no están en secundaria ni en prepa. Es fácil intuir que son los que están en zonas de más bajo nivel económico”, dijo.

Abucheos

En el mitin en Jojutla, en el que expuso sus principales propuestas de campaña, a Claudia Sheinbaum Pardo le tocó escuchar abucheos y gritos de “¡Fuera Víctor!”, contra Víctor Manuel “El Güero” Mercado, candidato de Morena al Senado por Morelos.

También le tocó escuchar algunos gritos de habitantes inconformes con algunas candidaturas quienes desplegaron dos mantas. La más grande parafraseó una de las máximas del presidente Andrés Manuel López Obrador:

“No mentir eligiendo candidatos a modos sin encuesta; No robar espacios a los verdaderos morenistas; No traicionar los principios e ideales de la 4T; No a la imposición de candidatos”. Exigencias. Foto: Sara Pantoja

Otra decía: “En defensa de la 4T No votaremos por neoliberales traidores aunque hayan comprado su candidatura en Morelos”.

Cuando Sheinbaum Pardo hablaba de someter a consulta la reelección de legisladores, alguien por atrás gritó: “¡Nooo, paren de mamar del presupuesto!”.

Tanto en la conferencia como en los mítines, Sheinbaum presentó a Margarita González Saravia como la próxima gobernadora de Morelos, y aunque aún no empieza su campaña electoral dijo que hará “equipo” con ella para mejorar la vida de los morelenses.