AMLO llama a normalistas de Ayotzinapa “a que no abusen” en sus protestas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las protestas de normalistas de Ayotzinapa en diferentes sedes de autoridades estatales, el presidente Andrés Manuel López Obrador los llamó a que no abusen; destacó que elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos, pero la instrucción es “no caer en ninguna provocación”.

El mandatario federal aseguró que “la instrucción que tienen los integrantes de la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas es no caer en ninguna provocación porque hay quienes quieren llevarnos a la confrontación, acusarnos de represores y nosotros no somos eso”.

Añadió que en los eventos de ayer “tiraron piedras, bombas, hirieron a elementos de la Guardia Nacional y que no olviden que el soldado es pueblo uniformado, ellos lo saben bien como lo sé yo”.

El presidente destacó que por sus recorridos por comunidades del estado sabe que en dichas regiones “viven los papás de los muchachos que estudian, son pobres en la normal de Ayotzinapa, pero de ahí también son policías y soldados y es el pueblo y no hay instrucción del presidente para reprimir a nadie”.

El llamado también fue para que no caigan en provocaciones, porque se puede luchar de manera pacífica; les pidió que no se dejen manipular.

“Porque hay muchos abogados, dirigentes de la llamada sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, supuestamente de defensa de derechos humanos, muy vinculados al conservadurismo, a la derecha” y aseguró que se disfrazan de defensores de diferentes causas.

“Nada más que sepan los muchachos que cuando nosotros luchamos, estas organizaciones no estaban con nosotros, estaban con el régimen, no de manera abierta, sino de manera simulada, encubierta, que hacían, como le ayudaban al régimen de opresión, injusticias, al régimen opresor llamando a no votar. Todas esas organizaciones hasta los supuestamente más radicales bajo el manejo de que todos son iguales”, dijo.

Añadió que también ayudaban a retrasar y a mediatizar el cambio, lo que indica es la transformación y a los jóvenes también les aseguró que no son iguales a los gobernantes, anteriores porque, su administración viene luchando desde abajo.