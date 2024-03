Madre del normalista de Ayotzinapa asesinado en Guerrero exige la renuncia de Evelyn Salgado (Videos)

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Estudiantes, organizaciones sociales y la madre del normalista asesinado Yanqui Kothan exigieron castigo para los responsables del asesinato y la renuncia de los funcionarios que lo criminalizaron, incluida la gobernadora Evelyn Salgado.

Después del mediodía, unos 400 normalistas realizaron un mitin en el antiguo libramiento de Chilpancingo, donde el jueves 7 por la noche fue asesinado de un balazo disparado por un policía estatal el estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Pérez Gómez Peralta.

Lilia Vianey Gómez, madre de Yanqui Kothan, cuestionó la razón por la dejaron ir al policía que mató a su hijo.

“¿Quieren que aparezca muerto el asesino (el policía estatal) para callarlo?”. “El titular del ministerio público de la Fiscalía que omitió solicitar una orden de aprehensión tiene que ser sancionado”.

Pidió a los funcionarios del gobierno estatal dejar trabajar a los medios sin que les filtren mentiras.

Al final exclamó ¡justicia, justicia, justicia! con el puño en alto y que exigió que el crimen no quede impune como todos los que se comenten en Guerrero.

El director del Centro de Derechos de Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Filiberto Velázquez, expresó la de Yanqui Rothan es una ejecución extrajudicial debido a que fue perpetrada por un agente del Estado con una arma de cargo.

“Es preocupante la saña que tienen las fuerzas públicas municipales, estatales y federales central el normalismo rural.

“Es un círculo de impunidad que se ha perpetuado a lo largo de los años y que culmina en esta tragedia”. Yanqui Kothan, dijo, se suma a la lista de ejecuciones extrajudiciales.

“Ante los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito el Estado Mexicano significa una ejecución extrajudicial. Llegaremos hasta las últimas consecuencias legales en esos términos”.

En su participación, uno de los estudiantes pidió el cese de la gobernadora Evelyn Salgado (Morena); del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Rolando Solano Rivera; y del coordinador del Grupo Centauro de la policía estatal, Pedro Castro Muñoz, quien le dio permiso al policía imputado de salir a una tienda a comprar pero que aprovechó para fugarse.

Además de la renuncia del secretario general de gobierno, Ludwing Marcial Reynoso.

Los estudiantes gritaron consignas como: “¡Por qué los asesinan sí son estudiantes de América Latina!” y “¡no has muerto, no has muerto camarada, tu muerte, tu muerte será vengada!”.

Al final entonaron el himno Venceremos.