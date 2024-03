“Fotografié un robo sin saberlo”: Iván Macías captó el hurto de las ranas de Señor Frog’s Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fotógrafo Iván Macías viajó a Acapulco para captar, con su lente, la devastación que dejó el huracán Otis a su paso por esta región, y justo ahí fue cuando descubrió a tres hombres desmontando figuras de Señor Frog’s, la tienda de ropa y accesorios.

Según el fotógrafo, pensó que se trataba de trabajadores, esto debido a la calma con la que actuaban, incluso posaron para una sesión improvisada. En el momento, esto no fue relevante para el fotógrafo, sino hasta cinco meses después, cuando se enteró que una persona había sido detenida en posesión de las ranas.

Macías se encontraba recibiendo el premio de fotografía Tokyo International Foto Awards, en la capital de Japón, por su trabajo de documentación fotográfica de la destrucción que Otis dejó en Acapulco, cuando se enteró de la situación con los anfibios vestidos de mariachi.

“Al enterarme de que se trataba de un robo fue muy irónico saber que con tanta impunidad pueden hacer ese tipo de cosas, no tanto ilegalmente sino moralmente. Me sorprende esa capacidad de algunas personas que son tan cínicas, que piensan que pueden hacerlo y que no pasa nada”, declaró el fotógrafo en entrevista con El País.

Ante la noticia, Iván publicó las fotografías que había tomado aquel día en la franquicia:

La primera es de una de las ranas, sonriendo en medio de la devastación.

Foto: @elivanmacias

En la segunda, Macías capturó a los tres hombres posando con la figura, dos de ellos sentados en la misma banca que el anfibio, mientras el tercero se colocó enfrente haciendo una señal de “paz”.

Foto: @elivanmacias

La tercera imagen es de uno de los sujetos compartiendo la banca con el animal. Foto: @elivanmacias

La cuarta y última fotografía muestra a una camioneta Hilux con las ranas en la batea, listas para dejar Acapulco. Foto: @elivanmacias

Meses después, las mascotas de Señor Frog’s fueron encontradas en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. La Fiscalía del Edomex dio a conocer– el 8 de marzo– que había detenido a Manuel “N”, quien estaba siendo investigado por el delito de extorsión. De acuerdo con las autoridades, este individuo ha sido señalado como líder de un grupo llamado “Resistencia Civil Pacífica”.

Según la información publicada por la fiscalía, Manuel “N” estaba vinculado con otros hechos delictivos, por lo que solicitaron y ejecutaron un cateo en su domicilio en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, donde encontraron dos ranas vestidas de mariachi, junto con “presuntos narcóticos”.

#Detenido. La #FiscalíaEdoMéx cumplimentó orden de aprehensión en contra de Manuel “N”, investigado por el delito de extorsión. Este individuo es señalado como líder de un grupo autodenominado “Resistencia Civil Pacífica”, del cual fueron detenidos un grupo de presuntos… pic.twitter.com/vYnKco0nyJ — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 8, 2024

“Que terminen pronto”, dijo Macías a los hombres cuando estaban desmontando la última de las figuras. “Ni por la cabeza me pasó que se las estuvieran robando, por las circunstancias, por lo que estaba viviendo Acapulco”, aseguró el fotógrafo.

Iván Macías es ingeniero en mecatrónica y tiene un trabajo relacionado a esta carrera, pero también se ha dedicado a la fotografía. Ha sido reconocido por su trabajo detrás del lente. Recientemente ganó el primer lugar en la categoría Editorial por la imagen “Acapulco after the passage of hurricane Otis” (“Acapulco tras el paso del huracán Otis”).