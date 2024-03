“No vamos a apoyar a ningún candidato de Estados Unidos”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración no apoya a ningún candidato a la presidencia en Estados Unidos, pero solo exhibirá y llamará a no votar por quienes no respeten a México, “a esos sí los vamos a llamar por su nombre”.

El presidente también aclaró: “Solo nos reservamos el derecho de hacer cuestionamientos cuando se le falte el respeto al pueblo de México, sea quien sea. Si no se respeta a los mexicanos vamos a estar denunciando, esos que ponen alambradas, actúan de manera inhumana a migrantes, esos que amenazan con invadir, a esos sí los vamos a llamar por su nombre y le vamos a pedir a nuestros paisanos con todo respeto que tomen en cuenta esa actitud antimexicana”.

Consideró, con este llamado que “el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, que se recuerde eso para que nos respeten”, como, afirmó en México se respeta a otros gobiernos y a ciudadanos de otros países.

En torno a cómo van las preferencias en el país vecino, el mandatario federal aseguró que su administración ha llevado buena relación con su homólogo Joe Biden y con el expresidente Donald Trump, de quien dijo solo tuvo un desacuerdo por aranceles que quiso imponer a México.

“Fue unilateral, nosotros no estuvimos de acuerdo, sin embargo hubo diálogo y llegamos a un acuerdo y se alejó esa amenaza y fueron más las cosas buenas para los dos pueblos para Estados Unidos y México, que las diferencias que tuvimos con el presidente Trump. Y con el presidente Biden también muy buena relación”, afirmó.

Aprovechó para recordar su planteamiento no solo para los demócratas también para los republicanos en torno a regularizar la situación de más de 5 millones de mexicanos que viven, trabajan, aportan al desarrollo de Estados Unidos, pero no se les respeta la nacionalidad.

“Ahora que están las campañas me gustaría escuchar de alguno de los candidatos un planteamiento en ese sentido. Sería muy bien visto por toda la comunidad mexicana, hispana, no olvidar que ya son nuestros paisanos tanto los que llevan tiempo viviendo en Estados Unidos como sus hijos que ya nacieron allá, la población de origen mexicano ya es de 40 millones de habitantes a veces eso se olvida”, reiteró.

Aunque consideró que Biden ha sido “muy consecuente”, criticó la iniciativa en materia migratoria e insistió en que para resolver el problema migratorio es necesario atender las causas y entre ellas mantiene el llamado a que Estados Unidos destine alrededor de 20 mil millones de dólares al año para países pobres de América Latina y el Caribe.

También destacó que han abordado el tema del fentanilo como una disposición de su gobierno para ayudar al estadunidense.

“Es un asunto humanitario, es un asunto muy grave que están enfrentando, nosotros estamos comprometidos a ayudar par que no se esté traficando con estas drogas que son muy destructivas y están afectando mucho”.

También han abordado el control de las armas. “El general tiene los datos más frescos, pero creo que se han decomisado como 50 mil armas de contrabando, que entran de Estados Unidos y no hay ningún control en Estados Unidos, él entiende bien esto, el presidente Biden, ha estado insistiendo que se reglamente se regularice todo lo que es la venta de las armas”.