Samuel García acusa a la Fiscalía de NL de filtrar documentos para perjudicarlo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador Samuel García acusó a la Fiscalía del estado por filtrar documentación con la que el periódico El Norte lo relaciona en un supuesto movimiento millonario de triangulación de recursos entre empresas y la firma jurídica que tiene con su padre.

Después de que el diario publicara el miércoles que una empresa “favorita” del gobierno del estado traspasó, por medio de otra “compañía hermana”, 202.9 millones de pesos al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC, hoy el mandatario publicó un documento supuestamente oficial que revelaría cómo le fue dado el expediente al medio, como lo afirma.

En su cuenta de X (antes twitter), García Sepúlveda mostró una hoja con fecha del 5 de enero del presente año, membretada por la instancia investigadora, en la que se dirige al Departamento Contencioso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El documento es una solicitud al IMSS para que le dé información de las actividades como patrón de 15 personas morales, entre las que se encuentra Firma Jurídica y Fiscal, así como la empresa Suministro MYR SA de CV, proveedora del gobierno estatal, que le habría hecho pagos a Proveedor de Productos Mexicanos Jace, que le pagó la mencionada cantidad a la firma de la familia de Samuel.

Aunque el gobernador de Movimiento Ciudadano (MC) dijo que los pagos fueron efectuados en el 2017, El Norte dice que comenzaron a fluir en octubre del 2021, cuando García Sepúlveda ya era mandatario de Movimiento Ciudadano en Nuevo León.

Samuel escribió en X, que el documento de la Fiscalía demuestra la filtración de ésta al periódico, para afectarlo en tiempos electorales.

“Aquí está la prueba de que la Fiscalía del Estado armó y filtró el montaje en el que, desafortunadamente, El Norte cayó. La Fiscalía es controlada por la vieja política y la usan para protegerse, por eso no ha investigado ninguna de las denuncias que presentamos en contra de ex funcionarios corruptos.

“Hace más de dos años le entregamos carpetas con pruebas de robos, fraudes y desfalcos y no ha pasado nada. En cambio, en plena campaña, se ponen a investigarme a mí y a mi familia. No me preocupa, porque no tengo nada que ocultar, pero es terrible que la Fiscalía esté haciendo la guerra sucia de la vieja política, en lugar de encarcelar a todos los que se enriquecieron robándole a Nuevo León y, peor aún, dejando libres a los criminales que todos los días detiene Fuerza Civil”, publicó.

— Samuel García (@samuel_garcias) March 14, 2024

Es conocido, en la entidad, que la Fiscalía estatal, independiente del gobierno estatal, es controlada por el PRI y el PAN, aliados en el Congreso local y en las elecciones de este año.