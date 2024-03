El campo de golf Tangolunda es de la Nación no de Salinas Pliego: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Espero que Ricardo entienda que no hay nada personal” en la recuperación del campo de golf Tangolunda, en Huatulco, Oaxaca y en el cobro de impuestos, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al dueño de Grupo Salinas; en el primer caso, dijo, “se hizo todo un escándalo” por la entrada de la Guardia Nacional, pero no buscan la confrontación, además porque no es suyo sino de la nación.

Explicó que la concesión que Salinas Pliego tenía sobre este terreno concluyó y al rechazar la compra de dicho campo de golf -hechos registrados por Proceso- el gobierno federal decidió declararlo área natural protegida, para evitar la tentación de que con el tiempo se remate; ante este hecho, el empresario acudió a un “mecanismo legal” pero con un funcionario que ahora está demandado por firmar la ampliación de dicha concesión hasta 2027.

Por esta razón en diversas ocasiones el empresario negó que entregaría dicho terreno porque tenía el documento de la extensión.

“Entonces a pesar de que se emitió el decreto convirtiendo en área natural protegida este terreno pues se llevó a unas personas antier, ayer, violando el decreto, entonces se tuvo que hacer uso de la Guardia Nacional para proteger lo que ya es un bien público que siempre fue pero que se está recuperando”, indicó el mandatario federal.

Añadió: “Se hizo todo un escándalo de que se está actuando de manera arbitraria, no, no queremos la confrontación, lo que queremos es que se termine en México los privilegios porque es de todos los mexicanos”.

El presidente López Obradore argumentó que si cuida los bienes de México se benefician todos los mexicanos y millones salen de la pobreza, si se distribuye bien la riqueza, con justicia el ingreso, si se entrega el presupuesto a quienes más lo necesitan y que no se quede solo en unas cuantas manos.

“Lo estamos logrando y yo espero que Ricardo entienda que esto es lo que se está haciendo que no hay nada personal. Que no hay interés de nuestra parte de perjudicar a nadie, de dañar a nadie”.

Entonces también recordó el tema del pago de impuestos que Salinas Pliego se niega a pagar recurriendo a estrategias legales. “Imagínense, queda un empresario grande sin pagar impuestos ¿qué dicen los otros?, porque ahora que ya se prohíbe la condonación de impuestos el dueño de los OXXOs pagó 12 mil millones de pesos, los dueños de Walmart pagaron 14 mil mdp, los dueños de Televisa que vendieron a Univisión pagaron creo que 5, 6 mil mdp, Slim está al corriente, todos”.

Cuestionó que el hecho de que uno no quiera pagar impuestos y el resto sí lo haga, “es un mal ejemplo también quiero aclarar que si la autoridad, en este caso el Poder Judicial que está integrado por jueces, magistrados, ministros, deciden que está mal el SAT y que no debe cobrar pues nosotros acatamos lo que diga, pero si un dicen sí está bien el SAT y tiene que pagar pues se tiene que pagar. ¿Está claro el asunto o no?”.

Al hablar del caso del campo de golf el mandatario federal detalló que “desde que se creó el Fonatur empezaron a hacer transas con esos terrenos casi regalarlos. Tomamos la decisión de que los que estaban fraccionados se pusieran en subasta y si había quien los comprara que se vendieran y que ese dinero se ocupara en hacer obras en beneficio del pueblo”, expuso.

La decisión se tomó porque en la época de Vicente Fox se vendieron cerca de 600 hectáreas de manglares a 70 pesos el metro cuadrado, “ni lo que vale un metro cuadrado de alfombra”.

Aclaró que en el caso del campo de golf “es de la nación no es propiedad privada, no es que era el campo de Ricardo, no, era una concesión, se vence y nosotros planteamos igual que aquí vamos a vender el campo de golf porque no se beneficia en nada la hacienda pública, resulta que había a que pagarles el agua el mantenimiento y salía más caro el caldo que las albóndigas”.

El avalúo de Tangolunda resultó en 420 millones de pesos que usarían para entregar uniformes escolares a todos los niños de Oaxaca.

“Si ya lo tenían en concesión y se les vencía el contrato, se les planteó, cómprenlo porque nosotros vamos a usar. Dijeron no, no lo compramos, y lo que hicieron fue que recurrieron a un mecanismo legal, sacaron por ahí un documento donde supuestamente ya en el gobierno nuestro un funcionario que lo tenemos denunciado les firmó una ampliación del contrato” dijo.

Esto los llevó a que se decretara que el campo de golf será una área natural protegida porque tiene playa, que ya será pública y porque une dos áreas naturales protegidas.