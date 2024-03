Mujer increpa a Margarita Zavala: “su esposo es un genocida” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una mujer encaró en un tianguis a la diputada federal Margarita Zavala, a quien reclamó que durante el gobierno de su esposo, Felipe Calderón, a quien se refirió como “genocida”, su negocio cerró.

Se desconoce la ubicación del mercado ambulante donde ocurrieron los hechos y la identidad de la mujer quien relató en un video que circula en redes sociales, que estaba en el lugar porque se le había antojado una fruta y ahí se encontró a la panista.

“Señores, no saben a quién me acabo de encontrar. Salí a comprar unas cosas, se me anotjó una fruta, vean nada más, vean esto, ¿de verdad?” dice la mujer dirigiendo su celular hacia Zavala quien incluso saluda con la mano a quien la graba.

“Yo a esta mujer le tengo mucha lástima, su esposo es un genocida, que cinismo, pero que salga a las calles y se queme, que se queme el coco, que salgan a as calles después de todo el genocidio que hicieron en México, después de toda la lucha social que salimos a hacer a las calles y nos callaban y nos censuraban…” dice la mujer mientras se acerca a Zavala a quien se dirige luego para increparla.

“¿Sabías que tu esposo, por la culpa de tu esposo casi pierdo mi negocio?” le dice a la diputada quien está rodeada por algunas personas que empiezan a corear su nombre.

Quien graba llama “paleros” a los apoyadores de la panista y sigue su alegato:

“Gracias a Andrés Manuel, que no me ha dado nada, mi negocio creció Margarita, no es justo lo que hicieron”, reclama para luego pedir que ojalá Calderón “venga a dar la cara”.

Zavala solo atinó a negar con la cabeza y a responder a la petición de que el expresidente venga a dar la cara, que “no necesita” venir.