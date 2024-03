“Yo lo perdono, que salga libre y se vaya de México”: Colosio sobre Mario Aburto

MONTERREY, N. L. (proceso.com.mx).- Cuando falta una semana para que se cumplan 30 años del asesinato Luis Donaldo Colosio Murrieta, su hijo Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato a senador por Movimiento Ciudadano, afirmó que perdona al encarcelado Mario Aburto, quien fue condenado por el homicidio del político ocurrido el 23 de marzo de 1994, en Baja California.

El pronunciamiento del alcalde con licencia de Monterrey ocurre cuando se espera que, al cumplirse el sábado de la semana entrante, los 30 años de prisión de Aburto Martínez, quien fue detenido en el momento en que cometió el homicidio, pueda salir en libertad, pues el código penal del estado así lo contempla, a diferencia del federal, que impone 40 años de pena por ese delito, lo que lo dejaría encerrado una década más.

Colosio Riojas pidió, además, que al salir libre Aburto deje el país.

Yo perdono a esa persona. Que Dios lo bendiga, que salga libre y que se vaya de México. Y que nos permita sanar como nación. Yo soy el que lo está proponiendo. Permítanos sanar como nación. Yo no busco venganza, busco justicia”.

“(…) Dejemos que México le dé vuela a la página a una parte muy, muy sombría de su historia, porque necesitamos realmente iniciar un proceso de reconciliación y lo tenemos qué hacer a partir del perdón. No existe reconciliación si no parte del perdón”.

Mencionó que el mejor saldo que pueda arrojar este episodio nacional es que el Gobierno se asegure de que una situación similar no se repita: “En este momento justicia no es castigar a una persona por algo que ocurrió hace 30 años, si no asegurarnos que eso no vuelva a ocurrirle a nadie jamás a partir de hoy. Es lo que he dicho siempre”.

De campaña por el norte del estado, este sábado, y ante el cuestionamiento de la prensa local, Colosio Riojas se mostró de acuerdo en el criterio de ley que considera que, al cumplirse 30 años de sentencia, el conocido como asesino solitario pueda salir libre lo que ayudará a que México “se reconcilie” con su pasado.

“El argumento jurídico es muy claro, concuerdo con la argumentación que está haciendo la Corte respecto a la aplicación del Código Penal Federal versus local, por un delito que debería ser tratado como local. Yo creo que tu pregunta no es esa, tu pregunta es cómo me siento al respecto y se ha manoseado tanto este caso que hasta le sugerí al presidente que, usando sus facultades constitucionales, porque sí las tiene, que ya indulte al señor”, dijo.

Esta expresión de perdón de Colosio Riojas hacia Mario Aburto se suma al pronunciamiento que hizo el pasado 29 de enero, cuando le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo indulte, para que la nación sane y se reconcilie.

Aburto asesinó a Colosio Murrieta, entonces candidato a la presidencia de México por el PRI, disparándole un balazo en la cabeza y otro en el abdomen, al finalizar un mitin en la colonia Lomas Tarinas de Baja California.