“Hasta descansé”, dijo AMLO del rechazo de Salinas Pliego a la propuesta de quitarle impuestos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Hasta descansé porque imagínense la sospecha que iba a despertar”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el rechazo de Ricardo Salinas Pliego a la quita que le ofreció para una parte de sus deudas fiscales.

El mandatario federal de nuevo hizo el recuento en torno al planteamiento: con la quita el empresario debía pagar 14 mil millones de pesos y para que eso se lograra pidió a Arturo Medina, entonces procurador fiscal de la Federación, que encontraran la vía legal “sin violar ningún procedimiento, ninguna ley y además bajo la consideración del Poder Judicial” para rebajarle la deuda.

“Si Azteca o Grupo Salinas aceptaban y nosotros teníamos facultad legal, que no íbamos a infringir ninguna ley, además moralmente y se iba a poner a consideración de los jueces para no caer en lo que hizo Fox para condonación del IVA a Jugos del Valle, para no caer en eso se planteó a ver `podemos llegar a este acuerdo´, consideramos que es legal; sin embargo, va a ser validado por el Poder Judicial”, reiteró.

Se le planteó a Salinas Pliego y no estuvo de acuerdo, lo cual le dio un alivio por los cuestionamientos que surgirían por la deuda de más de 20 mil millones y que bajaría a 14 mil.

“¿Por qué este trato preferencial, privilegiado, a su amigo Salinas Pliego? Imagínense por buscar una salida que consideraba buena, yo iba a quedar bajo sospecha porque lo dije aquí, sus mismos amigos de clase, pero no de escuela, y otros de buena o mala fe iban a decir ‘¿qué pasó?, ¿cómo es que hubo esa rebaja?’”, añadió.

Dichos señalamientos, dijo, podrían ser de quienes sí pagan el ISR, de otros empresarios, de quienes opinan en las redes sociales.

Proceso ha dado seguimiento al esquema que ha utilizado Salinas Pliego para evitar pagar los impuestos, en publicaciones más recientes desde enero de 2022. Uno de los reportajes se tituló “El sistemático desafío de Salinas Pliego al SAT”, entre otros que también se han planteado con constancia al mandatario federal en su conferencia matutina.

El reportaje “Salinas Pliego recicla Elektra para darle la vuelta al fisco” (de la periodista Claudia Villegas) es parte de la serie de publicaciones que Proceso ha hecho en torno al empresario dueño de Grupo Salinas que apuntan a miles de millones de pesos que no ha pagado a la hacienda pública y que se han planteado al presidente López Obrador.

Días después de la exposición de uno de ellos, se hizo pública la denuncia del gobierno federal, mediante su entonces procurador fiscal Félix Medina.

En la conferencia del 22 de agosto del año pasado el funcionario expuso: “Una empresa de gran tamaño con presencia nacional fue fiscalizada durante los años 2010, 2011 y 2013, y se encontró que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos. Esta empresa, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de la sentencia que lo obligue al pago de impuestos”.

Este lunes el presidente reiteró el detalle de la propuesta a Salinas Pliego: “Le dije a Ricardo, tú también eres contador, revisen todo para ver si existe en realidad una anomalía o actuaron de mala fe las anteriores autoridades fiscales porque él le echa la culpa a la Secretaría de Hacienda de Fox a Videgaray y a otros que lo quisieron perjudicar, el resultado de esa revisión del SAT es que en efecto se debe dinero”.

Insistió en que en efecto “se debe el dinero a la hacienda pública, él no aceptó, eso fue la primera vez, continúa el asunto porque nos enteramos que una parte que son en efecto dos o tres paquetes, de los llamados créditos fiscales, una parte de más de 20 mil millones llegó a la corte”.

Por lo tanto, recordó el llamado que ha hecho a la Corte en varias ocasiones: que resuelvan pronto el tema, porque aún quedan seis meses y en caso de que se busquen tácticas dilatorias, seguramente la próxima administración tampoco dejará el tema.

“Lo único que está pidiendo al Poder Judicial es que resuelvan ya porque no solo en este caso y lo digo, no es un asunto personal, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, por eso no odio y por eso soy muy feliz”, dijo.