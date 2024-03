Xóchitl presenta plan energético: apunta a la transición a energías renovables en cinco años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En oposición a la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la candidata presidencial de la oposición presentó su plan energético cuyo principal eje es apuntar a la transición a las energías renovables.

Y lo presentó justo aprovechando el aniversario de la Expropiación Petrolera que se celebra hoy. La panista aseveró que, contario al cálculo de López Obrador, de lograr la transición a energías renovables en 30 años, ella estima que esta pude ocurrir en cinco.

Gálvez Ruiz afirmó que la prioridad para Pemex debe ser la exploración y no la refinación y la CFE debe enfocarse en la transformación de energía.

“Vamos a ir, obviamente con las empresas públicas, en el caso de Pemex lo que genera dinero es la exploración y en el caso de CFE lo que genera dinero es la transmisión. Donde pierde dinero es en la generación”, sostuvo.

Además, subrayó que Pemex está al borde de la quiebra y de ello responsabilizó al actual gobierno federal.

“Solo estamos refinando el 30 por ciento, porque el 70 por ciento lo estamos importando y lo estamos haciendo con pérdidas mega millonarias”, abundó.

Reiteró qie la empresa productiva del Estado debe invertir recursos en la exploración de aguas profundas y someras porque “es lo que resulta rentable”.

“Por supuesto que el petróleo va a seguir siendo un bien útil durante muchos años, no tanto para producir energía, sino para la industria petroquímica, por un tiempo (en) gasolinas”, cerró.

Gálvez Ruiz presentó su propuesta energética el domingo pasado ante habitantes y proveedores de Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche, donde fue hallado el más reciente gran yacimiento de petróleo en México, Cantarell.

Ahí prometió una transición energética justa en la que trabajadores reciban apoyos y capacitación, mientras que las comunidades inversión extraordinaria para adaptarse a la “nueva revolución energética”.

La panista rechazó que su propuesta signifique privatizar a Pemex, como lo asegura su contrincante morenista, Claudia Sheinbaum. Insistió en que su propósito es modernizarlo.

“La Constitución es clara, que no quede ninguna duda, el petróleo es de todos los mexicanos. Para mí, la ley, si es la ley, en mi gobierno se respetará la Constitución y las leyes secundarias que regulan a Pemex y la industria petrolera, así como la industria energética”, atajó.

Sin embargo, la candidata de la oposición sí ha manifestado su apertura a la participación de la iniciativa privada en la industria energética.

Por ejemplo, el pasado 8 de marzo, en un foro de Citibanamex, se pronunció por volver a las subastas de energía eléctrica abiertas a empresas particulares, que suspendió el gobierno de López Obrador.

“La energía debe ser limpia y barata, no me importa quién la produzca, si la genera el CFE, qué bueno, se la compramos y si no, quien la produzca”, dijo.