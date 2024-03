Carlos Alazraki truena ahora contra la encuesta de Reforma

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El publicista Carlos Alazraki arremetió contra el periódico Reforma por la publicación de la encuesta en la que le da 58 por ciento de preferencias a la candidata presidencial morenista Claudia Sheinbaum y 34 a su opositora Xóchitl Gálvez.

En el programa que transmite en su canal Atypical TeVe en YouTube, Alazraki soltó todo tipo de calificativos y palabras altisonantes contra el estudio de opinión que además dio un 73 por ciento de aprobación al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tienes mala leche, eso es lo que a mí me preocupa. ¿Por qué siendo el Reforma un periódico de oposición dio las pompas?”, cuestionó el opositor del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mesa que compartió con el exgobernador de Morelos, Graco Ramírez, la periodista Beatriz Pagés y el ex secretario de Trabajo, Javier Lozano.

“Es una mierda la encuesta de Reforma, es una mierda, no es válida, no es cierta, me molesta mucho, que Reforma haya publicado esta mierda”, arremetió Alazraki.

“Me preocupa y me molesta mucho que Reforma no haya tenido la ética de no publicar esta mierda. Esto es lo que yo quiero dejar”, insistió.

En otro momento calificó la encuesta como una basura, al señalar que de los mil consultados, 500 no contestaron.