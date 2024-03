IMSS desahucia a joven de 17 años con cáncer; aplica cuidados paliativos en lugar de quimioterapias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unión Nacional Contra el Desabasto de medicamentos para combatir el cáncer, denunció que tanto en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Iguala, Guerrero, cómo de la Ciudad de México, desahuciaron al joven Sergio Armenta Torreblanca de 17 años, con número de Seguro Social 0116066341. Le dieron “paliativos” en lugar de quimioterapias.

La voz entrecortada por el llanto y los sollozos de la madre de Sergio -durante una llamada telefónica que sostiene con una activista a quien acudió a solicitar ayuda para su hijo-, reflejan el dolor y la impotencia de no recibir la ayuda médica que desde hace un año, requiere para su hijo.

El audio de la conversación fue proporcionado a Proceso por la abogada Andrea Rocha, con el fin de “sensibilizar” y “presionar” a las autoridades del IMSS para que acepten aplicar las quimios a Sergio, en lugar de tratamiento paliativo que le prescribieron. Y para que lo acepten en Siglo XXI.

La conversación telefónica:

Mamá: Dicen que de México nunca les contestaron y mi hijo siempre estuvo atendido allá.

Activista: En Siglo XXI.

Mamá: Tengo cuatro días pidiéndole el traslado a México y ahorita que mi hijo ya se agravó me dicen que ya no pueden hacer nada por él.

Activista: Que le den la atención rápido.

Mamá: Yo les pedía que… ya estaba hecho allá ya tenía toda su papelería, aquí le echan la culpa los médicos de México que nos se los quisieron recibir, si mi hijo siempre llega a urgencias y siempre me lo reciben.

Activista: No es el primer caso que sabemos que pasa eso.

Mamá: Ellos dicen que mi hijo ya no hay nada que hacer, pero mi hijo habla y todo, nada más ya no quiere comer y por eso dicen ellos que ya está desahuciado.

Activista: Es fácil para ellos decir eso, eso le pasó también a otra mamá que le daban poco tiempo a su hijo y la mamá se aferro y aferró y le dieron más quimios y ya su hijo está mejor.

Mamá: Dicen que ya no. Ya busqué también una clínica y me dicen que ya no se puede. Mi hijo ahorita todavía tiene la sonda y drena poquito, pero dicen que el riñón ya no le funciona y que está en etapa terminal y ya no lo quieren recibir en Siglo XXI ni en Acapulco.

Activista: Pero cuando pidieron que lo aceptaran aun no estaba tan complicada la cosa y por no aceptarlo luego, luego se complicó, se agravó, yo creo.

Mamá: Pues si. No sé si haya alguna manera de que me lo atiendan, haber si hay una posibilidad de que se cure porque aquí dicen que ya no, pero él está hablando y nos platica. De hecho nos lo quieren intubar ya aquí.

La activista le proporciona el número de la abogada defensora de padres y madres de personas con cáncer.

La abogada explica:

Él era atendido en el Hospital General de Zona 004 del IMSS de Iguala, Guerrero, donde le fue diagnosticado un “radiosarcoma”, sin embargo, debido a que éste hospital no era de especialidades, fue referido a la clínica Vicente Guerrero de Acapulco, donde no contaban con los aparatos para tratarlo del cáncer, por lo que de allí, lo refirieron al Hospital de Alta Especialidad Siglo XXI en la Ciudad de México, al área de pediatría, donde llegó desde mayo del 2023.

A Siglo XXI, Sergio Armenta ingresó para una cirugía durante la cual, la oncóloga indicó que era probable que se le amputara una pierna. Finalmente la intervención quirúrgica no se realizó por que no había camas en terapia intensiva y no se podía ingresar a quirófano.

Finalmente no lo operaran y él regresa a Iguala, allí, los médicos convencen al joven menor de edad, de irse de alta con tratamiento paliativo.

Los papás argumentaron que ellos no tomaron esa decisión y que Sergio de 17 años debía continuar con el tratamiento de quimioterapia. Sin embargo, los médicos ignoraron a los padres y le dieron temozolomida zuriphar 100 mg, paracetamol, ondansetron de 8 mg, y gabapentina.

Sergio no registró ninguna mejoría en su estado de salud, al contrario, se le empezó a inflamar el estómago y su pie. Actualmente lleva 5 días internado en el Hospital General de Zona 004 de Iguala, donde le mencionan a Sergio y a sus padres que ya no hay nada que hacer.

“Desde hace cinco días el Hospital de Alta Especialidad Siglo XXI NO acepta su traslado médico. Es importante que el IMSS le brinde la atención médica pertinente establecida en la ley”, señala la abogada.

Y asegura que autoridades administrativas federales tienen conocimiento del tema, lo cual tienen documentado vía correo electrónico y a pesar de ello, no han hecho nada por ayudar al menor.