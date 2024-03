Los abrazos son para los jóvenes, no para delincuentes: Sheinbaum

REYNOSA, Tamps., (apro).- La candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, señaló que se ha malinterpretado el dicho del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre “abrazos, no balazos”, pues no se refiere consentir a los delincuentes, sino arropar a los jóvenes.

De gira por Tamaulipas, la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y Verde), afirmó que la política actual es de pacificación, a diferencia de la del sexenio de Felipe Calderón, que declaró la guerra al narco y puso al frente de la operación del gobierno federal a uno de ellos, en la persona de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, y a quien no mencionó por su nombre.

“De una manera se trivializa el tema de los abrazos. El presidente nunca ha dicho abrazos a los delincuentes, ¿o lo han oído decir eso? No. Se dice: abrazos a los jóvenes, a diferencia de la política de guerra implementada por Calderón, que, por cierto, se refugiaron los calderonistas en este estado, durante la época del gobernador anterior.

“Durante esa época se declaró la guerra en el país. Es que no se nos puede olvidar cómo declara un presidente la guerra en su propio territorio, pero además pone al frente de esa guerra a un narcotraficante, porque hoy está preso en Estados Unidos, un personaje que estuvo al mando de esa guerra. Eso no. Nosotros no queremos guerra, queremos la construcción de la paz”, dijo.

En conferencia de prensa esta mañana ante los medios en esta frontera tamaulipeca, la morenista hizo referencia al problema de inseguridad que hay en la entidad por la guerra de cárteles, al señalar que es mejor prevenir los delitos al evitar que los jóvenes se acerquen a los delincuentes.

“Eso es una perspectiva de muerte, no de vida, y debemos tener cero impunidad, y con esto me refiero a que si hay un homicidio, nuestro sistema de justicia y vigilancia, detenciones en flagrancia y hasta el poder judicial, permitan que haya disminución de impunidad. Si alguien comete un homicidio, debe ser sancionado”, comentó.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México señaló que emprenderá esta semana una gira por Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Durango para completar el recorrido por 19 estados de la República, con el propósito de visitar los 32 y los 300 distritos electorales.

Mencionó que, en este estado, como en algunos otros, emplearán el Plan C, como le llama a la separación de la coalición presidencial, para que sean postulados candidatos por cada uno de los partidos, para buscar que en la senaduría ganen los dos de Morena: Olga Sosa Ruiz y José Ramón Gómez Leal, y como mejor segundo lugar entre el primero de la fórmula de Maki Ortiz y Eugenio Hernández, del Verde.

“Lo estamos haciendo aquí en Tamaulipas, lo estamos haciendo en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco y en otros estados de la República con el objetivo de cumplir el Plan C, que es la mayoría calificada en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y ganar las dos terceras partes con la mayoría en los Congresos locales que nos permita avanzar en la reformas constitucionales, algunas que planteó el presidente y otras que se han ido incorporando y que llamamos el Plan C”, explicó Sheinbaum Pardo.