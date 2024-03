Madre buscadora busca encuentro con AMLO y se viste de beisbolista: "a ver si así nos recibe"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La madre buscadora Ceci Flores acudió de nuevo a Palacio Nacional, ahora vestida de beisbolista, porque afirma que el presidente Andrés Manuel López Obrador únicamente recibe a esos deportistas y solo si se trata de madres de personas desaparecidas que sean argentinas “porque a las madres de México no nos quiere”.

“Solamente recibe beisbolistas, no recibe madres buscadoras, solamente necesitaría vestirme como argentina o hablar como argentina para que nos recibiera, entonces me voy a vestir de argentina si es necesario también para que me reciba porque a las madres de México no nos quiere, nos mira como oposición o como politiquería pero no nos quiere recibir”, indicó.

Al ubicarse de nuevo sobre la calle Correo Mayor con una pala, la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora aseguró que prefieren “al (Andrés Manuel) candidato porque prometió una y mil cosas. Dijo que la prioridad serían los desaparecidos, las víctimas, que el Palacio sería a puerta abierta a todas las víctimas por igual, pero nunca fue así. Nunca cumplió su promesa”.

En julio de 2023 el presidente López Obrador rechazó de manera tajante sostener una reunión con las madres buscadoras, incluso casi al final de su administración, y afirmó que su gobierno no les queda a deber nada.

Este martes Flores señaló que “él nos quedó a deber todas las promesas, dice que no le debe nada a las maderas buscadoras, porque no ha hecho nada por nosotras. No ha hecho nada por los desaparecidos”.

Y agregó: “Sí nos sentimos traicionadas por un gobierno apático, insensible, burocrático y con mucha impunidad”.

Ceci Flores, quien también ha recibido amenazas de muerte, indicó que acudirá las veces necesarias a Palacio Nacional porque “esta pala le correspondía desde un principio al gobierno, yo la tuve por necesidad de buscar a mis hijos. Ellos tienen hijos y no saben en qué momento pueden estar en esta situación o peor que nosotros”.

Además porque vive en la Ciudad de México, que es requisito del mecanismo de protección que se le asignó.

El poner una comisión nacional de búsqueda ha sido para gastar millones “porque la búsqueda la hacemos nosotros, ellos tienen los millones, los recursos y dan acompañamiento a las madres en búsqueda, pero las que hacemos todo somos nosotras. Entonces de nada nos sirve que esté haciendo comisiones, que se esté gastando los millones de recursos y que las víctimas andemos hasta sin comer en el campo haciendo el trabajo del gobierno”.

En torno a si todavía tiene esperanza de que el presidente las reciba a seis meses de que deje la administración, dijo que por lo menos lo seguirá visibilizando que no han tenido el apoyo por parte de él.