“Sabemos que es un porro”: Taboada analiza denunciar a Martí Batres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El candidato por la coalición “Va por la CDMX”, Santiago Taboada Cortina, declaró que el equipo jurídico de los partidos que conforman la alianza –PAN, PRI y PRD– está valorando denunciar al jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, por las declaraciones partidistas que ha hecho durante el periodo electoral.

Al término de una reunión con miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el panista fue cuestionado sobre las declaraciones que hizo el mandatario local en conferencia, el pasado lunes, acerca de que durante el primer debate a la jefatura de Gobierno contó 35 mentiras de la oposición.

Taboada se refirió a él como el “vocero de campaña” y respondió: “No es algo que nos espante, sabemos que es un porro, no es un jefe de Gobierno”.

Ante la pregunta de si piensa denunciarlo, el candidato a jefe de Gobierno de la CDMX dijo: “Lo está valorando el equipo jurídico de los partidos y también mi equipo jurídico, seguramente, ahí está el antecedente de que este amigo no es un demócrata”.

“Ahí está el folio real, el folio real no te lo dan por un anticipo, por un paguito”, declaró el candidato acerca de la respuesta de su homóloga de oposición, Clara Brugada, ante la acusación que le hizo de adquirir un inmueble en Iztapalapa en 330 pesos, el cual además, no declaró según el panista.

La exalcaldesa de Iztapalapa aclaró un día después del primer debate, que se celebró el 17 de marzo, que el monto señalado fue lo que pagó por las escrituras de un lote en la colonia San Miguel Teotongo, y que por error lo puso en su primera declaración patrimonial:

“En mi declaración patrimonial de hace muchísimo tiempo, la primera, ahí pusimos el costo de la regularización, de la escrituración de la propiedad, un error, pero después se corrigió en mis demás declaraciones patrimoniales”.

En su cuenta de X, la candidata también compartió certificados de ciudadanos que, al igual que ella, adquirieron propiedades en dicha colonia, y remarcó: “Todas las familias que hemos sido parte de este proceso legítimo pagamos más o menos lo mismo por ese trámite, que es diferente al valor al que cada uno compramos nuestra propiedad”.

