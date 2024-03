La Ciudad de México merece una alternativa, afirma Salomón Chertorivski, candidato de MC

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- “Clara y Santiago no están preparados para gobernar esta ciudad, y quien puede gobernar esta ciudad y llevarla a realmente ser el sueño de millones de chilangos y chilangas, se los digo de frente, soy yo”, afirmó Salomón Chertorivski, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Chertorivski inició su campaña electoral a las 00:00 horas de este viernes 1, con una caminata que arrancó desde la esquina que forman las avenidas Eje Central y Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la que estuvo acompañado por Alejandra Barrales y Sandra Cuevas, candidatas al Senado de la República por el partido naranja.

Al respecto, el candidato aseguró que “esta ciudad la vamos a gobernar desde Movimiento Ciudadano, las van a ganar las diputadas y los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso, y la van a ganar, no tengo la menor duda, las que serán un par de incansables senadoras, Alejandra Barrales y Sandra Cuevas”.

Tras lo anterior, los asistentes comenzaron a corear: “Sandra, Sandra, Sandra”.

Chertorivski Woldenberg relató: “La Ciudad de México se ha conformado con menos, se ha conformado con que las mujeres no puedan salir a las calles seguras, se ha conformado con vivir con miedo, se ha conformado cono no tener agua, con no cuestionar las decisiones de sus gobiernos, con ver cómo nuestro sistema de transporte se cae a pedazos sin que nos indignemos”.

Tras lo anterior agregó: “Pero desde aquí le decimos a la vieja política que esta ciudad merece una alternativa, que esta ciudad merece posibilidades, esta ciudad merece poder ver al futuro y pensar, ya no sólo en la siguiente elección, sino en la siguiente generación”.

El candidato concluyó: “Vamos con toda el alma, con toda la fuerza, a construir la ciudad que ellas merecen, que las niñas y los niños merecen, la ciudad que puede ser, la ciudad que vamos a construir, no tengan la menor duda.

“A partir de hoy iniciamos este recorrido simbólico, pero a partir de hoy no paramos uno sólo de los 90 días que nos quedan de campaña hasta la victoria.”

En la encuesta de preferencias para la Jefatura de Gobierno publicada el 28 de febrero pasado por el diario español El País, Salomón Chertorivski ocupa el último lugar, con 4% de apoyo, en contraste con Clara Brugada, candidata de Morena-PVEM-PT, quien encabeza la lista con 56%.